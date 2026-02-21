Trump firma orden para imponer arancel global de 10% tras fallo de la Corte; quedan exentos productos bajo el T-MEC

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para imponer un 10% de arancel adicional global, una medida anunciada poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara en contra de los impuestos aduaneros ordenados por el republicano desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.

“Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel aduanero mundial del 10% aplicable a todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato”, escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Sin embargo, Trump exentó a los productos mexicanos y canadienses que llegan a Estados Unidos bajo las reglas del tratado de comercio T-MEC de su nuevo arancel impuesto bajo la Ley de Comercio de 1974, según el texto oficial de su decreto.

Además de los productos considerados dentro del T-MEC, el mandatario excluyó del arancel minerales críticos, metales preciosos y energéticos.

El decreto entrará en vigor el 24 de febrero, por un período de 150 días, según un comunicado de la Casa Blanca.

Previamente, Trump se declaró “profundamente decepcionado” por la sentencia, y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a “intereses extranjeros”.

“Países extranjeros que nos han estado saqueando durante años están extasiados, están muy felices y bailando en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo, eso puedo asegurarlo”, afirmó.

A pesar del revés, la Corte Suprema le dejó potestad a Trump de seguir gravando sectores específicos como el automovilístico, el acero o el aluminio.

El revés de la Corte

El alto tribunal, de mayoría conservadora, juzgó más temprano que una ley de 1977 en la que Trump se había apoyado para establecer repentinamente tasas a países individuales, trastocando el comercio mundial, “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

Trump, que ha basado gran parte de su política exterior en una serie de aranceles variables a su antojo, reconoció, sin embargo, que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora.

Un estudio de la Universidad de Pensilvania cifró que la cifra en juego podría representar hasta 175 mil millones de dólares.

Ese aspecto “no fue abordado por la Corte”, lamentó Trump ante los periodistas, y ahora los litigios ante los tribunales podrían durar “años”.

Con información de AFP.