Trump firma orden para reclasificar la mariguana como droga de menor riesgo

El Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a reclasificar la mariguana como una sustancia de menor peligrosidad dentro de la escala federal de drogas en Estados Unidos.

La medida busca trasladar el cannabis de la Lista I, donde se encuentran sustancias como la heroína y el ácido lisérgico (LSD), a la Lista III, categoría que incluye a la ketamina y diversos esteroides anabólicos.

Este cambio regulatorio permitiría ampliar la investigación médica y reducir la carga fiscal que actualmente pesa sobre el sector legal de esta planta.

La determinación del Presidente de Estados Unidos responde a lo que describió como una alta demanda ciudadana para facilitar el acceso terapéutico a pacientes con padecimientos crónicos.

“Tenemos personas suplicando que haga esto. Personas que sufren un enorme dolor”, declaró durante el acto de firma.

Pese a que la reclasificación no implica una despenalización del uso recreativo a nivel nacional, la orden instruye a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) acelerar un proceso administrativo que inició durante la gestión de Joe Biden y que se encontraba en etapa de revisión al inicio del presente año.

El ajuste en la política de drogas ocurre en un contexto donde la disparidad entre las leyes locales y federales genera incertidumbre jurídica.

Aunque diversos estados han legalizado el consumo recreativo y medicinal, la normativa de Estados Unidos mantiene restricciones estrictas que exponen a los usuarios a procesos penales federales.

Según una encuesta de la consultora Gallup, la aceptación social hacia la legalización ha transitado del 36 por ciento registrado en 2005 al 68 por ciento durante el año 2024, lo que refleja un cambio en la percepción pública respecto al uso de la sustancia.

Además de la reclasificación, la orden de Trump contempla una expansión en el acceso al cannabidiol (CBD).

Mehmet Cengiz Öz, titular de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, informó que se implementará un nuevo programa para que los adultos mayores obtengan CBD legal sin costo, siempre que medie una recomendación médica.

Esta disposición busca regularizar un mercado cuya popularidad ha crecido de forma sostenida en los últimos años, a pesar de los debates técnicos sobre sus beneficios específicos.

La decisión del Trump enfrenta resistencia interna dentro del Partido Republicano.

Un grupo de más de 20 senadores, encabezados por Theodore Paul Budd, titular de una curul en la Cámara Alta por Carolina del Norte, enviaron una carta para solicitar que la mariguana permanezca en la Lista I.

El documento argumenta que la sustancia afecta la salud física, mental y la seguridad laboral.

Según los legisladores firmantes, “los únicos ganadores de la reclasificación serán los malos actores como la China comunista”, en referencia a la posición de dicho país en el mercado global de suministros relacionados con el cannabis.

La implementación definitiva de esta orden ejecutiva dependerá del cumplimiento de los periodos de comentarios públicos y la validación técnica de la DEA.

Si bien el Gobierno de Estados Unidos busca agilizar los tiempos, el proceso administrativo previo acumuló decenas de miles de reacciones ciudadanas que deben ser procesadas legalmente.

Por el momento, la industria y los grupos de investigación médica se mantienen a la expectativa del cronograma final de aplicación para la nueva categorización de la sustancia.