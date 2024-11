$!Trump gana la elección en Estados Unidos; será Presidente de EU por segunda vez

Según proyecciones de la agencia The Associated Press y de la cadena CNN, Donald Trump, candidato del Partido Republicano y ex Mandatario estadounidense ganó la elección, por lo que de nueva cuenta sería Presidente de Estados Unidos.

James David Vance fungiría como su vicepresidente. En Estados Unidos un candidato debe alcanzar los 270 sufragios electorales para ganar la Presidencia.

El empresario sustituirá a Joe Biden, militante del Partido Demócrata y actual presidente de los Estados Unidos, quien derrotó a Trump en noviembre de 2020, con 306 votos electorales frente a los 232 del entonces mandatario estadounidense.

El magnate neoyorquino venció por 277 votos electorales a Kamala Devi Harris, candidata del Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, quien logró 224 sufragios electorales.