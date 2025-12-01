Trump goza de salud cardiovascular ‘excelente’, afirma médico de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró tener una salud cardiovascular “excelente”, según informó el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, mediante un memorándum divulgado por el Gobierno de EU.

“En general, su sistema cardiovascular muestra una salud excelente. Las imágenes abdominales también son perfectamente normales. Todos los órganos principales lucen muy saludables y bien irrigados”, señaló Barbabella en el documento.

El médico indicó que el mandatario estadounidense se sometió a una resonancia magnética en octubre de 2025, durante una visita sorpresa al hospital.

“Todo lo evaluado está funcionando dentro de lo normal sin ninguna inquietud sobre condiciones agudas o crónicas”, agregó el facultativo.