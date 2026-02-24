Trump hace alusión al abatimiento de ‘El Mencho’, en su discurso del Estado de la Unión

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo referencia este 24 de febrero de 2026 al operativo en que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante su primer discurso del Estado de la Unión ante el Congreso correspondiente a su segundo mandato. En ese marco, Trump también informó que el flujo de fentanilo hacia su país disminuyó 56 por ciento en el último año.

Al abordar el tema del narcotráfico y la seguridad hemisférica, Trump señaló que “grandes regiones de México” permanecieron durante años bajo control de grupos criminales, por lo cual su administración declaró a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y catalogó el fentanilo ilícito como “un arma de destrucción masiva”. En ese contexto, realizó una alusión directa al abatimiento de “El Mencho”, ocurrido el 22 de febrero de 2026 en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco: “Hemos derrocado a uno de los líderes de los cárteles más siniestros. Ustedes lo vieron ayer”, declaró Trump ante los legisladores reunidos en sesión conjunta.

El operativo en que perdió la vida Oseguera Cervantes fue ejecutado por fuerzas especiales del Ejército Mexicano con apoyo de inteligencia proporcionada por el Gobierno de Estados Unidos, según confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El capo del CJNG resultó herido durante el enfrentamiento en Tapalpa y murió mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México. El Gobierno de México ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Respecto a la situación migratoria, Trump afirmó que las deportaciones se realizan en “números récord” y exigió al Congreso aprobar una legislación que prohíba a los estados de la unión americana expedir licencias de conducir a migrantes indocumentados. Aseguró que, en los últimos nueve meses, ningún migrante en situación irregular ingresó a territorio estadounidense. “Luego de años en que migrantes cruzaron nuestra frontera, hoy tenemos la frontera más segura del mundo”, declaró ante los legisladores.

En materia de seguridad interna, Trump acusó a los demócratas de haber recortado el financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional, al grado de “cerrar la agencia responsable de proteger a los estadounidenses de terroristas”. Se pronunció también en contra de las ciudades y estados santuario, a los que responsabilizó de obstaculizar la deportación de lo que calificó como “migrantes peligrosos”, y exigió que se requiera identificación oficial para ejercer el derecho al voto.

Al inicio de su intervención, Trump declaró: “Nuestra nación está de vuelta, más grande, rica y fuerte que antes”. Añadió que la inflación registra una tendencia a la baja, los ingresos de los trabajadores suben y la tasa de homicidios en Estados Unidos registró el año anterior su mayor caída desde 1900. La sesión conjunta del Congreso se realizó en Washington, D.C., con la presencia de legisladores de ambas cámaras.