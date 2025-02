Trump impondrá aranceles al petróleo y gas de México, el 18 de febrero; nada puede detenerlos, dice

Donald Trump insistió que no había nada que México, Canadá y China pudieran hacer para frenar la implementación de aranceles, ya que, según él, no era un arma de negociación, sino que resolvería un asunto económico.

“¿Hay algo que China, Canadá y México puedan hacer esta noche para evitar la implementación de aranceles mañana sábado?”, preguntó una periodista estadounidense al magnate neoyorquino, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. “No. No. No en este momento. No. Es pura cuestión económica. Tenemos grandes déficits, como usted sabe, con los tres”, respondió Trump,

El presidente de EU repitió, una vez más, que los aranceles también estaban hígados a buscar una mejor cooperación con México, para controlar flujos de migración irregular, así como la lucha contra el fentanilo ilegal, producido por los cárteles mexicanos.

“Con México tenemos un déficit de 250 mil millones de dólares, y mucha gente entra por la frontera, y ahora hemos detenido en gran medida eso, pero lo hemos detenido nosotros mismos, y creo que hemos hecho un trabajo fantástico. Las cifras han bajado casi a cero”, indicó Trump, respecto al tema de la inmigración.

“Pero hemos sufrido bajo la Administración pasada durante años y años [de Joe Biden], hemos sufrido con millones de criminales que entran a nuestro país, criminales, gente de las cárceles de todo el mundo. Vienen a través de México y también de Canadá”, añadió el magnate neoyorquino, sobre los cruces irregulares de migrantes.

“Una gran cantidad de fentanilo llega a través de Canadá. Y China fabrica el fentanilo. China fabrica el fentanilo, se lo da a México, lo envía a través de Canadá, lo envía a través de diferentes lugares, principalmente México”, enfatizó Trump, quien también anunció que, a partir del 18 de febrero de 2025, impondría aranceles al petróleo y gas que Canadá y México exportaban a Estados Unidos.

El mismo día, Standard & Poor’s (S&P) estimó que la implementación, por parte de Estados Unidos, de aranceles de 25 por ciento a México, empujaría a la economía mexicana a una recesión.

Además, debido a efectos adversos sobre el sector exportador mexicano, debido a los posibles aranceles, la tasa de desempleo promedio aumentará en 2025, agregó la agencia de calificación de riesgo estadounidense en servicios financieros.

Ante ello, Trump reconoció que los costes arancelarios a veces se trasladaban a los consumidores y dijo que sus planes de imponerlos podrían causar una disrupción a corto plazo. Sin embargo, afirmó a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, que no estaba preocupado por la reacción de los mercados financieros.