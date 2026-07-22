Trump insiste en celebrar salida de Toyota de México rumbo a EU; automotriz aclara que cambio será gradual

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró de nuevo el traslado de parte de la producción de vehículos Toyota de México hacia territorio estadounidense, tras el anuncio de la construcción de una nueva planta en San Antonio, Texas.

La declaración ocurrió durante un mitin político en el estado de Georgia.

En su intervención, afirmó que bajo su administración se construyen más fábricas que en cualquier otro momento de la historia estadounidense, en sectores como la inteligencia artificial y el automotriz.

“Toyota acaba de anunciar que se va de México y viene para acá. Van a construir la planta más grande del mundo. Todos están regresando”, aseguró.

Añadió que el fenómeno alcanzaba también a otras naciones.

“Todos se están yendo de Canadá. Se están yendo de México. Vienen desde Alemania, Japón y Corea del Sur”.

Toyota Motor Corporation precisó que, una vez concluida la construcción del complejo texano, trasladará la producción de su camioneta Tacoma de tamaño medio desde la planta de Toyota Manufacturing Baja California, en el estado de Baja California, hacia las instalaciones de San Antonio.

La automotriz japonesa destinará 3 mil millones de dólares a ese complejo, donde se fabricará uno de sus modelos de mayor venta en Estados Unidos.

Mediante un comunicado, la empresa aclaró que el traslado se realizará de manera gradual durante los próximos cuatro años y que la decisión forma parte de un ajuste en su mapa productivo regional, con el objetivo de atender la demanda en Norteamérica.

“Toyota fortalece su presencia en EU, pero, al mismo tiempo, mantiene en México una plataforma industrial, comercial y financiera sólida, moderna y relevante para su futuro”, añadió la compañía.

La Secretaría de Economía señaló el 7 de julio de 2026 que el traslado no ocurriría de forma inmediata.

“El traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030”, indicó la dependencia federal en un comunicado, en el que agregó que la automotriz continuaba analizando el futuro que tendría la planta bajacaliforniana a partir de ese año.

Toyota destacó las inversiones realizadas en su complejo de Apaseo el Grande, en Guanajuato, que inició operaciones en 2019 con una inversión superior a 2 mil millones de dólares.

En esa fábrica se produjeron más de 140 mil unidades anuales y se generaron 2 mil 800 empleos directos, según datos de la propia automotriz.

Según el reporte de venta de vehículos ligeros nuevos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, correspondiente al periodo de enero a junio de 2026, la marca se ubicó en el cuarto lugar nacional, con 62 mil 129 unidades comercializadas y una participación de mercado de 8.2 por ciento. La empresa mantiene una red aproximada de 104 puntos de venta en todo el País.

La firma también informó que Toyota Financial Services México reportó una cartera de crédito total de 60 mil 507 millones de pesos, frente a los 51 mil 840 millones registrados en 2024, lo que representó un crecimiento de 16.72 por ciento.

“La decisión de Toyota debe entenderse como parte de una reorganización regional de sus operaciones en Norteamérica. Aunque representa un ajuste productivo, México continúa siendo un eje estratégico para la compañía debido a su talento, competitividad, ubicación geográfica y fortaleza industrial”, concluyó el comunicado corporativo.