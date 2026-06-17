Trump insiste en que cárteles controlan México y que Sheinbaum ‘está muy asustada’

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 17 de junio, al margen de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) celebrada en Évian, Francia, que los cárteles del narcotráfico controlan por completo México y que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como “una mujer muy buena”, se encuentra “muy asustada” ante la situación de seguridad en el País.

Trump realizó estas declaraciones en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Marco Rubio, Secretario de Estado, y Howard Lutnick, Secretario de Comercio.

“Ahora vamos a centrarnos en el tráfico terrestre, ya que las drogas llegan a través de México, un País que ha perdido el control de su territorio. Los cárteles controlan México, y es triste; la Presidenta es una mujer muy buena, pero está muy asustada. Los cárteles de la droga controlan totalmente México”, declaró Trump.

En el mismo mensaje, Trump destacó los resultados que atribuyó a las operaciones de su administración contra el tráfico de estupefacientes.

Según sus propias cifras, el flujo de drogas por vía marítima se ha reducido en 97 por ciento, como resultado de los ataques lanzados contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, mientras que el ingreso por rutas terrestres registró una disminución superior al 60 por ciento.

En ese contexto, anunció que el siguiente foco de atención de su administración será precisamente el tráfico terrestre, que según afirmó sigue operando a través del territorio mexicano.

Las declaraciones de Trump se producen días después de que la denominada zarina antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, elogiara la cooperación del Gobierno mexicano y citara como ejemplo la operación en la que fue muerto Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

No obstante, Carter también señaló que Estados Unidos continuará apuntando a funcionarios en Sinaloa que, según indicó, han protegido al Cártel de Sinaloa y a la organización conocida como “Los Chapitos”.