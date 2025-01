Trump insiste en que impondrá aranceles de 25% a México

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su administración anunciaría la implementación de un arancel de 25 por ciento contra los productos importados de México y Canadá, aunque evitó indicar la fecha a partir de la cual supuestamente se aplicarían.

“Anunciaremos los aranceles a Canadá y México por varias razones. La primera es la gente que ha llegado a nuestro País de forma tan horrible y en grandes cantidades. La segunda son las drogas, el fentanilo y todo lo demás que ha llegado al país”, dijo desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, cuestionado por periodistas.

“Y la tercera son los subsidios masivos que estamos dando a Canadá y México en forma de déficits [...] Aplicaré un arancel del 25 por ciento a Canadá y, por separado, un 25 por ciento a México. Y realmente tendremos que hacerlo, porque tenemos déficits muy grandes con esos países. Esos aranceles pueden o no aumentar con el tiempo”, añadió Trump.

-¿Los aranceles a México y Canadá llegan el sábado?, preguntó uno de los periodistas.

-“Llegan el sábado 1 [de enero de 2025]”, respondió quien luego, a pregunta expresa, aclaró que el petróleo “no tendrá nada que ver” con el arancel.

“Puede que lo hagamos o puede que no. Probablemente lo decidiremos esta noche. Sobre el petróleo. Porque nos envían petróleo. Ya veremos. Depende de cuál sea el precio. Si el petróleo tiene un precio adecuado, si nos tratan adecuadamente, que no es el caso. No necesitamos los productos que ellos tienen”, expresó Trump.

Un día antes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no creía que la aplicación de los aranceles por parte del Gobierno de Trump fuera a ocurrir.

“No creemos que vaya a ocurrir la verdad y, si ocurre, tenemos también nosotros nuestro plan”, comentó la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también aseguró que la Cancillería mexicana ha sostenido conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos situación que la llevaba a confiar en que el 1 de febrero de 2025 no se impondrían los aranceles.

“No creemos que vaya a ocurrir. Como les digo: hay conversaciones, hay diálogo, no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero ya también nos estamos preparando, hay diálogos a través de la Cancillería”, insistió.

El mismo día, Howard Lutnick, nominado a la Secretaría de Comercio por el Presidente Trump, reveló que la amenaza de imponer un arancel de 25 por ciento a los productos de México y Canadá, buscaba provocar que ambos países detuvieran el flujo ilegal de fentanilo, que ingresaba a Estados Unidos.

Durante su audiencia de nominación en el Senado, Lutnick enfatizó que la amenaza de arancel contra sus dos socios comerciales en América del Norte, pretendía que ambos países actuaran para detener la migración irregular, pero también para frenar el fentanilo producido por los cárteles del narcotráfico mexicanos.

“Este modelo de aranceles es simplemente para que ellos cierren sus fronteras y respeten a Estados Unidos. Si somos su principal socio comercial, demuéstrennos el respeto: cierren sus fronteras y dejen de permitir que el fentanilo ingrese a este país”, expresó Lutnick.

“Por lo tanto, no es un arancel en sí mismo. Es para una acción de política interna: cierren sus fronteras y dejen de permitir que el fentanilo ingrese a nuestro país, matando a nuestra gente. Este arancel busca hacer que México y Canadá tomen acción”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, señaló que esperaba que los aranceles que aplicaría Trump no cubrieran a todas las industrias

“El asunto a corto plazo es la migración ilegal”, junto con, “el fentanilo que llega a este país [...] Hasta donde sé, están actuando rápidamente, y si lo hacen, no habrá aranceles”, afirmó Johnson a los legisladores, durante su audiencia de confirmación.