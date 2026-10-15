Trump insiste en que los cárteles gobiernan México y dice habérselo planteado a Sheinbaum

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó de nuevo que los cárteles del narcotráfico controlan México y aseguró que se lo ha manifestado directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante sus contactos bilaterales.

Trump hizo esas declaraciones durante un almuerzo celebrado en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington, en honor a los primeros respondientes y a voluntarios.

“Los cárteles gobiernan México. Realmente estábamos en problemas, pero ahora la entrada de esas drogas ha disminuido 64 por ciento, el fentanilo. Oh, ni siquiera hemos empezado todavía”, expresó.

Añadió que su Gobierno mantiene la cooperación con el Gobierno de México, aunque reiteró su valoración sobre el control criminal en territorio mexicano y describió la reacción de la Presidenta mexicana ante ese señalamiento.

“Tenemos que trabajar. Estamos trabajando con México, pero, desafortunadamente, los cárteles gobiernan México. Se lo digo a la Presidenta de México. Ella no está feliz. Es una gran mujer, una mujer maravillosa, pero los cárteles gobiernan México”, declaró.

Trump también indicó que se desarrollan operaciones terrestres contra el tráfico de drogas, aunque precisó que no se ejecutan con toda la capacidad disponible, y destacó la ofensiva estadounidense contra embarcaciones utilizadas para el trasiego de estupefacientes.

“Primero queríamos actuar en el mar y en el agua, porque es más difícil hacerlo ahí. La gente no se daba cuenta de que una gran proporción de las drogas entra por vía marítima, y realmente estábamos en problemas”, señaló.

En ese encuentro, sostuvo que los ingresos obtenidos servirán para otorgar apoyos al personal de emergencias que participa en labores de salvamento.

El acto se realizó después de que Trump regresó a la Casa Blanca a las 4:45 horas, tras una agenda de mítines de campaña.

“No soy de dormir mucho”, manifestó, quien afirmó haber promediado entre uno y dos actos proselitistas por día en estados como Montana, Arizona y Texas.

“Las multitudes son increíbles, en realidad, y creo que estamos teniendo un gran impacto”, agregó.