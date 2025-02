Trump justifica aranceles por fentanilo y migración; dice que gobierno de México tiene una alianza con cárteles

El Presidente Donald Trump acusó que los cárteles de la droga tienen una “alianza intolerable” con el gobierno de México, lo que les ha permitido operar y continuar con la fabricación y el transporte de sustancias como el fentanilo, que han causado una crisis de seguridad y salud en Estados Unidos.

Bajo estos argumentos, el Mandatario norteamericano justificó la imposición de aranceles del 25 por cierto a productos mexicanos e incluyó a Canadá, el otro socio del TMEC y a China, su principal rival económico.

“Las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México que además ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles”, dice la justificación publicada por la Casa Blanca.

En el caso de Canadá, el gobierno norteamericano dijo que en su territorio hay una creciente presencia de cárteles mexicanos que operan laboratorios de síntesis de fentanilo y nitazeno.

“Un estudio reciente reconoció la mayor producción interna de fentanilo en Canadá y su creciente presencia en la distribución internacional de narcóticos”.

Mientras que alegaron que las autoridades chinas no han tomado las medidas necesarias para frenar el flujo de precursores químicos a cárteles criminales conocidos y acabar con el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales transnacionales.

Trump señaló que estas medidas buscan responsabilizar a México, Canadá y China por su incumplimiento en la lucha contra las drogas, asegurando que el acceso al mercado estadounidense es un privilegio que debe garantizar la seguridad del país.

“Las administraciones anteriores no aprovecharon al máximo la posición económica de Estados Unidos como herramienta para asegurar nuestras fronteras contra la migración ilegal y combatir el flagelo del fentanilo, prefiriendo dejar que los problemas se agraven”, criticó Trump.



Aranceles son una “fuente de influencia” para detener a migrantes y drogas

Trump mencionó también que si bien el comercio representa el 67% del PIB de Canadá, el 73% del PIB de México y el 37% del PIB de China, representa solo el 24% del PIB de Estados Unidos. Y señaló como noticias falsas que la economía norteamericana vaya a resultar severamente afectada.

En la publicación de la Casa Blanca, se hizo mención a un estudio de 2024 sobre los efectos de las tarifas impuestas en la primera administración de Trump el cual supuestamente concluyó que “fortalecieron la economía” y “condujeron a una relocalización significativa en industrias como la manufactura y la producción de acero”.

Con la firma de estos decretos, Trump busca detener el ingreso de inmigrantes irregulares y drogas.

El mandatario argumentó que las políticas de la Administración Biden provocaron la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos y mencionó que la llegada de migrantes ha causado violencia, sobrepoblación y ha dañado su sistema de bienestar social.

“El flujo sostenido de inmigrantes ilegales tiene consecuencias profundas en todos los aspectos de nuestra vida nacional: satura nuestras escuelas, reduce nuestros salarios, reduce nuestra oferta de viviendas y aumenta los alquileres, sobrepobla nuestros hospitales, agota nuestro sistema de bienestar social y causa delitos. Pandillas, contrabandistas, traficantes de personas y drogas ilegales y narcóticos de todo tipo están cruzando nuestras fronteras y llegando a nuestras comunidades”, dijo.



Sheinbaum acusa alianza de grupos criminales con armerías de EU

Tras el anuncio de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al rechazar que el gobierno mexicano tenga nexos con el crimen organizado y, por el contrario, señaló que estas alianzas sí existen pero con armerías norteamericanas.

“Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año”.

La mandataria rechazó cualquier “actitud injerencista en nuestro territorio” y mencionó que pondrán en marcha un plan que incluye el establecimiento de aranceles para Estados Unidos. Además, invitó a Trump a dialogar y a establecer mesas de trabajo como ya se había estado haciendo con el Departamento de Estado.

Agregó que durante sus cuatro meses de gobierno se han asegurado más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de diez mil personas. Y reclamó que Trump no ha combatido la venta de estupefacientes en sus principales ciudades ni el lavado de dinero por estas actividades ilegales.

“También podría iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hemos hecho en México. El consumo y la distribución de drogas está en su país y ese es un problema de salud pública que no han atendido. Además, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos, tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) como lo demuestra el juicio contra una farmacéutica”.

En su respuesta, la mandataria aseguró que no busca confrontación, sino diálogo y colaboración pero que la soberanía no será negociable.

“México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no”.