Trump lanza su Consejo de Paz en Davos; busca impulsar su imagen de pacificador al margen de la ONU

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves en el Foro de Davos la carta fundacional de su Consejo de Paz, un nuevo organismo internacional que, según, dijo, trabajará con la Organización de Naciones Unidas, a la que ha criticado en diversas ocasiones.

Tras un discurso en el que abordó la situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, entre otras crisis, Trump firmó el documento que crea este organismo, en compañía de líderes o cancilleres de 19 países, entre ellos el Mandatario argentino, Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

También acudieron al acto y firmaron la carta fundacional los presidentes de Indonesia y Kazajistán, los ministros de Exteriores de Marruecos, Arabia Saudita, Catar, Turquía y Jordania, y el Primer Ministro húngaro.

“Estos de aquí son líderes que están en favor de la acción”, porque Trump es “un Presidente de acción”, dijo el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Es una presidencia histórica porque el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es alguien que no se limita por lo que otros dicen que es posible o lo que otros dicen que es imposible”, asentó.

“Esto no es solo una junta de paz, es una junta de acción, al igual que el Presidente Trump es un presidente de acción”.

Para acceder a un puesto permanente en el Consejo de Paz se tiene que pagar en efectivo mil millones de dólares.

Trump ha invitado a más líderes como el ruso Vladimir Putin, el ucraniano Volodimir Zelenski, el israelí Benjamín Netanyahu y el Papa León XIV.

El consejo, que según dijo Trump trabajará “en colaboración” con Naciones Unidas, busca impulsar su imagen de pacificador, un día después de retirar sus amenazas militares contra Groenlandia, un territorio autónomo danés que considera clave para la seguridad de Estados Unidos.

En su segundo día en la cumbre de las élites mundiales en Suiza, el republicano también se reunió con el Mandatario Volodimir Zelenski, a quien instó a alcanzar un acuerdo de paz con Rusia.

Según el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, las negociaciones para poner fin a la guerra han registrado “muchos avances” y sólo queda “un punto” por resolver, aunque no dio detalles.



Un consejo para una “paz duradera”

En el marco de la implementación de un plan de dos fases en la Franja de Gaza para poner fin a la guerra con Israel, que ha dejado miles de palestinos muertos, el Presidente Donald Trump anunció la creación del Consejo de Paz el pasado 15 de enero.

Aunque inicialmente había sido contemplado para este propósito, el organismo parece tener un sentido más amplio, pues se afirma en sus estatutos que buscará “garantizar una paz duradera en regiones afectadas o amenazadas por conflictos”.

El consejo propuesto por el republicano es descrito en el documento de su creación como “una organización internacional que busca promover la estabilidad”, sin embargo, no tendrá acceso abierto para cualquier nación interesada, pues, según los estatutos, los países candidatos para ocupar un asiento permanente deberán pagar.

Aproximadamente 35 dirigentes han acordaron respaldar la iniciativa de Estados Unidos, cuya carta fundacional entrará en vigor a partir de este 22 de enero, tras la firma en el Foro de Davos.

Aunque este nuevo organismo busca la participación de diferentes líderes y cancilleres, prácticamente el presidente Trump concentrará la mayoría de las facultades y se hará rodear de funcionarios de su círculo cercano, como Marco Rubio, su “mano derecha” en la política para América Latina y su yerno Jared Kushner.



Círculo cercano

El Consejo de Paz contará con personalidades de la política estadounidense, como Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense y pieza clave en la política de Trump para América Latina, o familiares del magnate como su yerno Jared Kushner, quien en su primer mandato fungió como uno de sus principales negociadores.

El republicano también incluyó a su enviado especial para temas sobre Rusia, Steve Witkoff; al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y al ex Primer Ministro británico Tony Blair, entre los integrantes del “consejo ejecutivo fundador” de siete miembros.

Blair es una elección polémica en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak en 2003.

El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que fuera una “opción aceptable para todos”.

La Casa Blanca dijo que el consejo paz abordará cuestiones como “fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital”.



El comité palestino

El Consejo de Paz, encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encargará de supervisar al comité de 15 personalidades palestinas, que administrará provisionalmente la Franja de Gaza. La primera reunión de trabajo de esta delegación tuvo lugar en El Cairo, Egipto.

Entre los pendientes del comité se encuentra la reconstrucción de la Franja de Gaza, sin desplazar a sus más de dos millones de habitantes tras dos años de guerra. El exviceministro palestino Ali Shaath encabezará dicha instancia, en la que participará también el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov.

La segunda fase del plan respaldado por Washington contempla el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización para la seguridad del enclave, y tendrá entre sus atribuciones el entrenamiento de unidades de la policía palestina. El mayor general estadounidense Jasper Jeffers será el encargado de dirigir a los elementos.

Con información de AFP