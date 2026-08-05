Trump llama repugnantes a México y Canadá por aranceles

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, calificó como repugnante a Canadá y sostuvo que México, China, Japón, Corea del Sur y Alemania se aprovecharon de su país mediante la imposición de aranceles en sus mercados, durante un acto realizado en Las Vegas el 5 de agosto de 2026.

“Nos han perjudicado durante años con aranceles impuestos por China, Japón, Corea del Sur, Alemania, por todos. Canadá. Canadá es repugnante. Sí, sí lo son. Son repugnantes. Me encanta su gente, pero es repugnante. Un liderazgo repugnante. Y México. Todos lo hicieron”, declaró el mandatario estadounidense.

Trump añadió que esa dinámica comercial ya no favorece a esos países porque su Administración revirtió la relación de fuerzas en la materia.

Desde el inicio de su segundo mandato, en 2025, el titular de la Casa Blanca implementó una política comercial caracterizada por la instauración de aranceles punitivos contra las importaciones de la mayor parte de los países del mundo. En julio de 2026 impuso gravámenes adicionales contra naciones señaladas por fallas en la prevención del trabajo forzoso.

Las declaraciones ocurrieron mientras México mantiene abierta una negociación comercial con EU. El 29 de julio de 2026, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), reveló que el Gobierno mexicano propuso reducir de 50 a alrededor de 10 por ciento el arancel aplicado al acero nacional, con la intención de concretar el acuerdo en la cuarta ronda de negociaciones, programada para la primera semana de septiembre de 2026 en Washington.

“En el caso del acero tenemos esa imposición de 50 por ciento y lo que hemos planteado es que nos den un trato parecido al que le están dando al Reino Unido, que es una tasa de alrededor del 10 por ciento”, afirmó el titular de la SE.

Hasta esa fecha, el Gobierno de México había planteado eliminar el gravamen o conseguir que el país fuera excluido de la tarifa. Ebrard Casaubón argumentó que el arancel carece de justificación porque México compra más acero estadounidense del que vende a ese mercado.

“Tú tienes superávit porque yo te compro más acero. México le compra más acero a Estados Unidos que a ningún otro país. De hecho, somos el país con el que tiene más superávit Estados Unidos de acero”, sostuvo el funcionario federal.

El titular de la SE diferenció la situación del aluminio, producto en el que México mantendrá un déficit debido a que no cuenta con los minerales necesarios y su producción depende principalmente del reciclaje de chatarra. Como ejemplo de las inversiones destinadas a elevar la producción nacional, mencionó la planta que Ternium construye en Pesquería, Nuevo León, con una inversión aproximada de 4 mil millones de dólares y cuya conclusión está prevista para 2027. El complejo permitirá dejar de importar planchón y otros tipos de acero, además de producir materiales más avanzados dentro del territorio nacional.

“De 2018, 2019, 2020 a la fecha ha sido la misma línea de discusión con Estados Unidos. ¿Qué ha hecho México? Hacer las inversiones para producir más en nuestro país, para hacer los procesos de fundición en México y para que no nos apliquen aranceles”, expresó.

El funcionario federal adelantó que México esperaría los resultados de la investigación estadounidense bajo la Sección 301 respecto al exceso de capacidad productiva mundial, cuyos resultados debían conocerse durante la primera semana de agosto de 2026. Esos datos permitirán definir si EE.UU. impondrá nuevos aranceles al acero y establecer la estrategia mexicana para la ronda de septiembre.

Previamente, el 24 de julio de 2026, se confirmó que los aranceles de 10 por ciento ordenados por el Gobierno de Estados Unidos bajo la Sección 301 dejaron nuevamente a México y a Canadá en una posición relativamente favorable frente al resto de las economías, debido a que las exportaciones que cumplen las condiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permanecen libres de ese efecto.

Según un análisis elaborado por BBVA, los gravámenes generan incertidumbre respecto al rumbo de las reglas del comercio global y causan ineficiencias en diversas economías, incluida la estadounidense, aunque para México el efecto resulta menor. “El T-MEC continúa funcionando como el principal mecanismo de protección del acceso preferencial de México al mercado estadounidense y se trata además de una nueva acción que revela la intención de Estados Unidos de continuar con el T-MEC”, señaló la institución financiera, que añadió que permanece el incentivo para elevar el contenido regional de las exportaciones y documentar adecuadamente su cumplimiento con las reglas de origen.

Mientras diversos países enfrentarán aranceles de hasta 12.5 por ciento por presuntas prácticas de trabajo forzoso, en el caso de México la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) determinó que el país adoptó una prohibición a las importaciones producidas con trabajo forzoso, pero no la aplicó de manera efectiva. Los bienes mexicanos quedaron sujetos formalmente a un arancel de 10 por ciento, con una exención bajo el amparo del T-MEC, aunque la medida sigue siendo violatoria del tratado.

“Esta nueva acción confirma que la política comercial de la administración Trump seguirá caracterizándose por el uso intensivo de aranceles y por la búsqueda de fundamentos legales alternativos para mantener una cobertura cercana a la universal”, acotó BBVA.