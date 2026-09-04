Trump minimiza a México: dice que solo ofrece tamales y tomates

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México no tiene nada que ofrecer a su país más allá de tamales picantes y tomates, aunque descartó interrumpir la relación comercial bilateral debido al entendimiento personal que mantiene con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las declaraciones ocurrieron en el Despacho Oval de la Casa Blanca, mientras el Presidente estadounidense respondía preguntas de periodistas respecto a su advertencia de cortar el comercio con las naciones que registran superávit comercial frente a Estados Unidos.

Trump sostuvo que su país no perdería nada si suspendiera el intercambio con México y que bastaría una sola firma para concretarlo. Cuantificó en 195 mil millones de dólares anuales la pérdida que, según su valoración, representa la relación comercial con el vecino del sur. El republicano añadió que Estados Unidos posee todos los recursos que requiere, incluido el petróleo.

Pese a esos señalamientos, el titular del Ejecutivo estadounidense descartó romper los lazos comerciales históricos entre ambas naciones y expresó respeto hacia la mandataria mexicana, a quien mencionó en términos favorables durante el mismo encuentro con la prensa.

Trump aludió también a la tensión con Canadá, agravada por la ruptura del diálogo comercial bilateral. Estados Unidos impuso gravámenes de 50 por ciento sobre 20 mil millones de dólares en productos canadienses, y Ottawa respondió con aranceles similares que entrarán en vigor la semana siguiente al 4 de septiembre de 2026.

Ese escenario coloca en incertidumbre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado por las tres naciones norteamericanas en 2018 y considerado uno de los pilares de la relación económica entre México y Estados Unidos.

El 1 de septiembre de 2026, Sheinbaum Pardo reconoció que el vínculo con Washington ha atravesado dificultades, aunque manifestó confianza en alcanzar un entendimiento en materia de seguridad y comercio. La titular del Poder Ejecutivo Federal señaló desde Palacio Nacional que existe diálogo permanente con el Gobierno estadounidense en el terreno comercial.

La ronda más reciente de revisión del T-MEC se celebró en julio de 2026 en Ciudad de México. En ese encuentro, representantes comerciales de ambos países abordaron los aranceles a la industria automotriz, al acero y al aluminio, además de la agricultura y la seguridad económica.

Tras esa reunión, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), acordaron continuar las conversaciones durante septiembre de 2026, periodo en el que se definirán los siguientes pasos de la revisión del acuerdo trilateral.