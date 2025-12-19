Trump no descarta intervención militar en Venezuela y sanciona al entorno de Maduro

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que mantiene sobre la mesa la posibilidad de iniciar una guerra contra Venezuela.

Durante una entrevista telefónica con la cadena NBC News, advirtió que las incautaciones de buques petroleros en las proximidades de aguas venezolanas continuarán, tras la captura de un tanquero sancionado frente a las costas de dicho país durante la semana previa.

Paralelamente, Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro, anunció desde Washington la imposición de sanciones financieras contra siete personas vinculadas al entorno familiar de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Adela Flores.

Bessent acusó a los señalados de apoyar lo que denominó como un “narcoestado rebelde” y afirmó que la administración de Trump seguirá atacando las redes que sustentan la gestión de Maduro, a la cual calificó de “dictadura ilegítima”.

El 16 de diciembre, el Presidente de Estados Unidos ordenó un bloqueo total contra todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Esta medida representa el endurecimiento de una campaña de presión que ha incluido más de dos docenas de ataques militares contra embarcaciones en el Océano Pacífico y el Mar Caribe, acciones que, según registros de la región, han matado a al menos 90 personas hasta la fecha.

Respecto a la posibilidad de una incursión terrestre, Trump afirmó previamente que los ataques de las fuerzas armadas estadounidenses contra el país sudamericano comenzarán pronto.

En sus declaraciones más recientes, se negó a precisar si el derrocamiento de Maduro es el objetivo final de estas operaciones, aunque aseguró que el mandatario venezolano “sabe exactamente” cuáles son las intenciones de Washington.

Las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro este 19 de diciembre afectaron directamente a los familiares de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la esposa de Maduro.

Malpica Flores fue sancionado el día 12 de diciembre por su presunta participación en una red de corrupción en la empresa Petróleos de Venezuela.

Las nuevas restricciones alcanzan ahora a la madre, el padre, la hermana, la esposa y la hija del ex funcionario venezolano.

El Gobierno de Venezuela rechazó la postura de Trump, calificándola como una “grotesca amenaza”.

Maduro sostuvo que las acciones de Estados Unidos tienen como fin último desestabilizar a su país para obtener el control de los recursos energéticos de la nación, la cual posee las mayores reservas de crudo a nivel global según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido una respuesta oficial tras las solicitudes de información respecto a estas declaraciones.