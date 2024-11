Trump nombra a Elon Musk, dueño de X, en Eficiencia Gubernamental

Donald Trump designó al empresario sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, Elon Musk, como titular del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, junto a Vivek Ramaswamy.

Según lo explicó el presidente electo de EU, en un comunicado, la labor de esta oficina debería concluir a más tardar el 4 de julio de 2026, en coincidencia con el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.

Tanto el empresario, como el ex precandidato presidencial republicano “allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca drásticamente el exceso de regulaciones, recorte los gastos superfluos y reestructure las agencias federales”, dijo.

Trump señaló que el Departamento de Eficiencia Gubernamental “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del Gobierno y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar reformas estructurales a gran escala y crear un enfoque empresarial para el Gobierno, nunca antes visto”.

“Y lo que es más importante, acabaremos con el despilfarro y el fraude masivos que existen en los 6.5 billones de dólares anuales de gasto público“, enfatizó.

“Esto hará temblar el sistema y a todos los implicados en el despilfarro gubernamental, que son muchos”, declaró Musk, por su parte.

Antes, Trump anunció que nominaría a Pete Hegseth, presentador de la cadena Fox News, para ser titular de la Secretaría de Defensa, quien según el magnate neoyorquino “es duro, inteligente y un verdadero creyente en América Primero”.

“Con Pete al timón, los enemigos de Estados Unidos están sobre aviso: nuestras Fuerzas Armadas volverán a ser grandes y Estados Unidos nunca retrocederá”, añadió Trump de Hegseth, quien es veterano de la Guardia Nacional del Ejército y, según su página web, sirvió en Afganistán, Irak y Guantánamo, Cuba.

Hegseth, de 44 años de edad, se postuló sin éxito para el Senado en Minnesota en 2012, antes de unirse a Fox News, donde fue copresentador de “Fox & Friends Weekend” y ha sido colaborador de la cadena desde 2014. También es autor del libro ‘The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free’.

Anteriormente fue director del grupo Concerned Veterans for America, financiado por los Koch. Según su biografía publicada en la página de Fox News, tiene una Maestría en Políticas Públicas, por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard.

Además, el presidente electo nominó al ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee -y que se postuló sin éxito para la nominación presidencial republicana en 2008 y 2016-, como embajador en Israel, porque “trabajará incansablemente para alcanzar la paz en Medio Oriente”.

Huckabee es un conservador cristiano evangélicos, que apoya a Israel, debido a las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales señalan que los judíos son el pueblo elegido de Dios y que el territorio israelí es su patria legítima.

Además, Trump anunció el nombramiento de John Ratcliffe, ex director de Inteligencia Nacional, para que dirija la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), y que “será un luchador infatigable por los derechos constitucionales de todos los estadounidenses, al mismo tiempo que asegurará los altos niveles de la Seguridad Nacional y de la paz a través de la fuerza”.

Ratcliffe fue, entre los años 2020 y 2021, es decir, durante el primer Gobierno de Trump, el director de inteligencia nacional y, como tal, fue el principal asesor del político republicano en materia de inteligencia.

Por otra parte, el presidente electo de Estados Unidos eligió a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, como su próxima secretaria de Seguridad Nacional, según dijeron a la agencia británica Reuters, dos fuentes conocedoras de la decisión.