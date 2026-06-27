Trump nomina a Lance Schroyer para dirigir el ICE

Lance Schroyer fue nominado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agencia que opera sin un titular confirmado por el Senado desde principios de 2017.

Schroyer es un ex marine de EU y ex agente de la Policía Estatal de Oklahoma con experiencia previa en materia migratoria.

Trump destacó en redes sociales que el nominado cuenta con “más de 29 años de experiencia en las fuerzas del orden en Oklahoma” y exigió al Senado su confirmación inmediata: “El Senado debe CONFIRMAR a Lance INMEDIATAMENTE; que no se demore”.

La nominación, anunciada este sábado, se produce en el marco de la campaña migratoria más agresiva de la administración Trump, que ha convertido la represión a la inmigración irregular en una de sus principales prioridades desde que el Mandatario retomó el cargo.

El ICE ha sido el principal instrumento operativo de esa política, ejecutando detenciones y deportaciones masivas en todo el territorio estadounidense.

La agencia ha acumulado críticas severas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian que sus operaciones vulneran libertades civiles y generan un entorno de inseguridad, particularmente para comunidades de minorías étnicas.

En enero de 2026, agentes del ICE mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, Alex Pretti y Renee Good, en un incidente que desencadenó protestas a nivel nacional.

Según un análisis de Reuters de los registros del ICE, al menos 50 personas han fallecido en centros de detención de inmigrantes desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas de Trump.

La tasa de mortalidad en esas instalaciones se ha más que duplicado desde el regreso de Trump al poder, alcanzando aproximadamente una muerte por cada mil 630 personas detenidas, según datos preliminares disponibles hasta principios de junio de 2026.

Trump ha respaldado públicamente las acciones de la agencia al sostener que su objetivo es reducir la inmigración ilegal y fortalecer la seguridad nacional.