Trump nomina como jefe de Inteligencia Nacional al fiscal que investiga a Rocha Moya por nexos con el narcotráfico

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación de Jay Clayton, titular de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, como próximo director de Inteligencia Nacional.

Clayton encabeza las investigaciones contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios vinculados con la entidad mexicana por presuntos nexos con el narcotráfico.

Trump comunicó la designación a través de sus redes sociales y destacó la trayectoria del abogado.

“Pocas personas en la comunidad jurídica gozan del respeto que Jay tiene”, afirmó.

Además, instó a la Cámara Alta a avanzar con celeridad en el proceso de confirmación.

“Insto al Senado de Estados Unidos a que confirme a Jay lo antes posible”, escribió.

Clayton fue el fiscal que estableció las fechas para las comparecencias ante la Jueza Katherine Polk Failla dentro de las investigaciones relacionadas con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

En abril pasado presentó una acusación formal contra el Gobernador con licencia Enrique Inzunza, el Alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Mendívil y otros funcionarios, en un expediente que generó atención tanto en México como en Estados Unidos.

Clayton, de 59 años, nació el 11 de julio de 1966 en Newport, Virginia.

Antes de asumir la conducción de la Fiscalía federal de Manhattan, fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores durante el primer mandato de Trump.

Llegó al cargo tras la renuncia de Danielle Sassoon, quien dejó el puesto en febrero después de rechazar instrucciones relacionadas con el retiro de cargos de corrupción contra el entonces Alcalde de Nueva York, Eric Adams.

Los jueces federales del Distrito Sur lo designaron formalmente como Fiscal federal al concluir su periodo interino de 120 días.

La nominación se produce en un contexto de tensión entre la Casa Blanca y el Congreso por la conducción del organismo, que permanece sin un titular permanente desde la salida de Tulsi Gabbard el mes pasado.

La decisión de Trump de colocar temporalmente a Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, provocó cuestionamientos entre legisladores, especialmente del Partido Demócrata, quienes advirtieron que podrían bloquear la renovación de ciertas facultades relacionadas con inteligencia extranjera si la administración no presentaba un candidato definitivo.

La oficina de Inteligencia Nacional tiene la responsabilidad de coordinar el trabajo de 18 agencias de inteligencia del Gobierno estadounidense, por lo que el puesto es considerado estratégico para la seguridad nacional.

Entre esas agencias se encuentran la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, se mostró optimista respecto de la posibilidad de avanzar con rapidez en la confirmación de Clayton y destacó que el candidato posee una “gran reputación”.