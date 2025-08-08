Trump ordena al Ejército de EU atacar a los cárteles de drogas extranjeros, reporta NYT

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Pentágono atacar a los cárteles del narcotráfico extranjeros que su administración había declarado como organizaciones terroristas, según reportó este 8 de agosto el diario estadounidense The New York Times.

Según fuentes citadas por el diario, Trump firmó en secreto una orden que “proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”.

Ante ello, oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones para perseguir a dichos grupos considerados como narcoterroristas.

El NYT añadió que “ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, como si se consideraría ‘asesinato’ si fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente”.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, declaró en un correo electrónico que “la principal prioridad del Presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”.

No obstante, el Departamento de Defensa de Estados Unidos declinó hacer comentarios respecto a la nueva directiva firmada en secreto por Trump.

El NYT recordó que “también existen restricciones legales internas. El Congreso autorizó legalmente el uso de la fuerza militar contra Al-Qaeda tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero dicha autorización no se extiende a todos los grupos que el poder ejecutivo califica de terroristas”.

“Eso significa que la acción militar contra los cárteles aparentemente tendría que basarse en la afirmación de la autoridad constitucional de Trump para actuar en defensa propia nacional, quizás contra las sobredosis de fentanilo”, insistió el citado rotativo.

El NYT abundó que no estaba claro qué habían dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado respecto a la nueva directiva, ni si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia había emitido una opinión autorizada que evaluara los aspectos legales de la orden de Trump.

Designar a los cárteles como grupos terroristas permite a Estados Unidos “utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, etcétera., para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad [...] Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico”, declaró el jueves Marco Rubio, Secretario de Estado, durante una entrevista con el medio católico EWTN.

El Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó, el 19 de febrero de 2025, como organizaciones terroristas a grupos criminales de Colombia, El Salvador, México y Venezuela, como parte de un decreto del Presidente Donald Trump contra dichos grupos delictivos.

La designación de terrorista se aplicaría también a las organizaciones delictivas mexicanas Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, por su participación en el tráfico de drogas y trata de migrantes.

En una notificación enviada al Registro Federal, el Departamento de Estado indicó que dichos grupos delictivos transnacionales representaban un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos.

Trump firmó, el 20 de enero de 2025, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, decenas de órdenes ejecutivas, entre ellas, la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, así como la declaratoria de emergencia nacional en la frontera con México.