$!Trump ordena desplegar a agentes del ICE en aeropuertos de EU por bloqueo presupuestal

Agentes de migración serán desplegados en los aeropuertos de Estados Unidos a partir de este lunes, en medio de la creciente aglomeración en las terminales por el bloqueo presupuestal parcial en el Congreso por el que se ha demorado el pago a los agentes de seguridad.

El Presidente Donald Trump anunció la medida extraordinaria en una publicación en redes sociales el domingo por la mañana. Funcionarios estadounidenses se encuentran trabajando en un plan.

“ICE irá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que han permanecido en sus puestos a pesar de que los demócratas de la izquierda radical, que solo se centran en proteger a los criminales más duros que han entrado ilegalmente en nuestro país”.

“Están poniendo en peligro a los EU al retener el dinero que se acordó hace mucho tiempo con contratos firmados y sellados, y todo eso. Pero ojo, no importa lo bien que haga ICE, los lunáticos que lideran a los incompetentes demócratas criticarán duramente su trabajo“, publicó.

Tom Homan, zar fronterizo de Trump, confirmó a CNN que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) serán trasladados de sus funciones habituales a los aeropuertos el lunes, pero no realizarán trabajos para los que no estén capacitados.

“No veo a agentes de ICE revisando máquinas de rayos X, porque no están entrenados para eso”, dijo en CNN.

En cambio, los agentes ayudarán “donde puedan proveer seguridad extra”, como la vigilancia de las salidas.

“Hoy (domingo) diseñaremos un plan y lo ejecutaremos mañana”, confirmó.