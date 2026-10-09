Trump pide a Sheinbaum ampliar acuerdos energéticos entre México y EU, revela FT

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió durante una llamada telefónica con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en que se concreten más acuerdos y alianzas entre empresas energéticas mexicanas y estadounidenses, según información publicada este 9 de octubre por el diario Financial Times.

Un funcionario estadounidense citado por ese diario señaló que ambos mandatarios abordaron la posibilidad de que México incremente sus compras de gas natural procedente de Estados Unidos. México ya depende de ese energético para cubrir cerca de tres cuartas partes de su demanda interna.

Según el mismo funcionario, las conversaciones entre Trump y Sheinbaum Pardo se centraron en reducir el superávit comercial que México mantiene con Estados Unidos.

Los mandatarios también discutieron la posibilidad de alcanzar un convenio similar al que el Gobierno estadounidense firmó el año anterior con Corea del Sur.

En ese acuerdo, Seúl se comprometió a adquirir 100 mil millones de dólares en productos energéticos estadounidenses y a destinar miles de millones de dólares adicionales en inversiones dentro de Estados Unidos, según reportó el FT con base en personas al tanto del asunto.

La dependencia mexicana respecto al gas natural estadounidense constituye uno de los puntos de mayor sensibilidad en la relación bilateral, al tratarse de un insumo determinante para la generación eléctrica nacional y para la operación del sector industrial.

El planteamiento estadounidense sobre alianzas entre empresas de ambos países se inscribe en la estrategia comercial que la Administración encabezada por Trump ha sostenido respecto a sus principales socios, orientada a corregir los desequilibrios en la balanza comercial mediante compromisos de compra e inversión.

Ni el Gobierno de México ni el Gobierno de Estados Unidos han difundido un comunicado oficial que detalle los compromisos específicos discutidos durante la llamada, por lo que el alcance de un eventual acuerdo energético permanece sin definirse públicamente.