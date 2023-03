Donald Trump le pidió a sus asesores que realicen un ‘plan de guerra para atacar a México’, ello debido a los fuertes problemas que existían entre ambos países por los cárteles de drogas, incluyendo los ataques no sancionados por el Gobierno mexicano, como lo ocurrido con los ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas y por la “negligencia deliberada” de la Administración encabezada por Joseph Biden.

Así lo revelaron algunas fuentes cercanas a Trump a la revista estadounidense Rolling Stone, en una nota publicada este jueves, firmada por los periodistas Asawin Suebsaeng y Adam Rawnsley, y titulada ‘Trump pide a asesores planes de guerra para atacar a México si es reelegido’.

La fuente le reveló a la revista estadounidense -especializada en música y la cultura popular-, que el magnate neoyorquino solicitó a quienes fueron sus asesores en la Casa Blanca, ‘planes de batalla’ dibujados, que incluyeran varias opciones de ataques militares unilaterales y despliegues de tropas de EE.UU. sobre el territorio mexicano.

“Los ayudantes de Trump le han informado de varias opciones que incluyen ataques militares unilaterales y despliegues de tropas en un socio y vecino soberano de EE.UU. [...] [Tienen un plan para] atacar a México, o como quieras llamarlo, es algo que el presidente Trump ha dicho, que quiere ‘planes de batalla’ dibujados para hacerlo [...] Se ha quejado de las oportunidades perdidas de su primer mandato, y hay mucha gente a su alrededor que quiere menos oportunidades perdidas en una segunda Presidencia de Trump”, comentó una de las fuentes cercanas a Trump, consultada por la revista.

Al respecto, Rolling Stone señaló que un centro de pensamiento (‘think tank’, en inglés) de corte ultra conservador, llamado Centro para la Renovación de América (CRA, por sus siglas en inglés), ha ido incrementando su influencia en el equipo político de Trump.

Dicho ‘think tank publicó’, y le compartió al ex presidente estadounidense, un documento que trata respecto a la implementación de una política de seguridad, titulado ‘Es hora de declarar la guerra a los cárteles transnacionales de la droga’, en el cual había bosquejos de las posibles justificaciones y procedimientos para que el próximo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de EE.UU., declare “formalmente” la guerra contra los narcotraficantes en México.

El plan de guerra de Trump contra México, es supuestamente a consecuencia de la enorme cantidad de ciudadanos estadounidenses muertos por intoxicaciones con fentanilo en Estados Unidos, ya que las autoridades de EE.UU. aseguran que dicha droga sintética proviene de México, a través de los cárteles del narcotráfico.

La revista reveló que en dicho documento se determina que se llevarán a cabo una serie de operaciones militares específicas en toda la República Mexicana, para destruir a los cárteles de narcotráfico y alistar al Gobierno mexicano en operaciones conjuntas, para atacar la infraestructura del crimen organizado, incluidas las facciones afiliadas y los facilitadores.

En la información anexa del citado documento se asegura que el Gobierno de México no tiene poder de veto para impedir que “EE.UU. tome las medidas necesarias para asegurar sus fronteras y su gente”, además de Estados Unidos no quitará el dedo del renglón ante su objetivo de aplastar las redes de narcotráfico con toda la fuerza militar, de la forma más rápida posible.

Dentro de uno de los capítulos de dicho plan, titulado ‘Nivel cuatro: Fase de victoria’, se incluye el uso de elementos de la Infantería de Marina, el Ejército, la Armada, las Fuerzas Aéreas y la Guardia Costera.

“Las consecuencias de la negligencia deliberada de la administración de Biden para realizar sus deberes constitucionales bajo el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos, se pueden medir en los cuerpos crecientes de estadounidenses muertos por envenenamiento con fentanilo, las comunidades fragmentadas en toda la nación, y el creciente poder de los cárteles transnacionales que se benefician de nuestros fracasos. Estos cárteles han crecido en poder e influencia y, con el control operativo de la frontera sur de EUA plantean una amenaza de seguridad nacional que los legisladores deben abordar”, escribió Ken Cuccinelli, quien fue subsecretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, durante la Administración de Trump.

Asimismo, las fuentes de Rolling Stone aseguraron que la fijación con la acción militar en territorio mexicano no se limita a Trump, ya que declararon que una serie de legisladores y figuras republicanas están a favor de una acción militar en México y propondrán legislación destinada a movilizar al Ejército estadounidense contra México, por lo que si las elecciones presidenciales de 2024 son ganadas por un político de dicho partido, habrá apoyo y posibilidades de que esto ocurra.

Rolling Stone es la misma revista que en enero de 20|6 publicó una entrevista exclusiva -en su edición digital-, que el actor estadounidense Sean Penn le realizó en México a Joaquín Archivaldo Guzmán Lorea, alias “El Chapo”, cuando el entonces líder del Cártel de Sinaloa se encontraba prófugo de la justicia. Fue la actriz mexicana Kate del Castillo Negrete Trillo, quien negoció el encuentro con el capo sinaloense y sirvió de intérprete entre ambos.

TRUMP SUGIRIÓ LANZAR MISILES CONTRA NARCOS EN MÉXICO, SEGÚN EX SECRETARIO DE DEFENSA

Mark Thomas Esper -quien se desempeñó como Secretario de Defensa de los Estados Unidos desde julio de 2019 hasta noviembre de 2020- afirmó que el ex presidente Donald Trump le preguntó en 2020, respecto la posibilidad de lanzar misiles contra México para “destruir los laboratorios de drogas” y acabar con los cárteles.

Así lo narró el ex jefe del Pentágono y último Secretario de Defensa confirmado por el Senado durante la Presidencia de Trump, en su libro ‘Un juramento sagrado’, cuyo adelanto hizo referencia, el 5 de mayo del 2022, el diario estadounidense The New York Times (NYT).

Según Esper, al realizar dicha sugerencia, Trump sostuvo que la participación de Estados Unidos en un ataque a México podría mantenerse en secreto. Las conversaciones contenidas en el libro son algunos de los varios momentos que el ex Secretario de Defensa de EE.UU. afirmó que lo dejaron casi sin palabras.

A Esper también le preocupaba la especulación de que el mandatario estadounidense podría hacer un mal uso de las Fuerzas Armadas el día de las elecciones presidenciales -20 de noviembre del 2020-, por ejemplo, haciendo que los soldados confiscaran las urnas de votación.

Ante ello, el entonces Secretario de Defensa estadounidense advirtió a sus subordinados que estuvieran alerta ante llamadas inusuales provenientes desde la Casa Blanca, en el periodo previo a las elecciones, en las que Trump perdió ante el candidato demócrata Joseph Biden.

Según el NYT, el libro, que se publicará el martes 10 de mayo del 2022, “ofrece una perspectiva asombrosamente sincera de un ex Secretario de Defensa, e ilumina episodios clave de la Presidencia de Trump, incluidos algunos que eran desconocidos o poco explorados”.

“Sentí que estaba escribiendo para la historia y para el pueblo estadounidense”, dijo Esper, según lo citó el rotativo, “quien se sometió al proceso estándar de autorización de seguridad del Pentágono para buscar información clasificada”.

“También envió sus escritos a más de dos docenas de generales de cuatro estrellas, algunos miembros del Gabinete y otras personas para evaluar la precisión y la equidad”, agregó el periódico neoyorquino.

“Presionado por su opinión sobre Trump, Esper, quien se esforzó a lo largo del libro por ser justo con el hombre que lo despidió y al mismo tiempo llamó su comportamiento cada vez más errático, después de que terminó su primer juicio político en febrero de 2020”, abundó el diario.

“Es una persona sin principios que, dado su interés propio, no debería estar en el puesto de servicio público”, señaló Sper respecto a Trump, cuya Administración es descrita por el ex funcionario como “completamente superada” por las preocupaciones sobre la campaña de reelección, con cada decisión ligada a ese objetivo.

Esper también escribió que “sopesó la idea de renunciar varias veces pero que creyó que el Presidente estaba rodeado de tantos hombres de confianza y gente que le susurraba ideas peligrosas que Trump habría puesto en su lugar a cualquier persona leal”.

Sin embargo, el ex Secretario de Defensa de Estados Unidos, citado por The New York Times, decidió que “el verdadero acto de servicio era permanecer en su puesto para asegurarse de que esas cosas no sucedieran”.

Una de esas ideas que provino de Trump, quien no estaba contento con el flujo constante de drogas a través de la frontera sur, surgió durante el verano de 2020. Trump le preguntó a Esper al menos dos veces si los militares podían “disparar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas”, ya que “no tienen el control de su propio país”.

“Cuando Esper planteó varias objeciones, el ex mandatario dijo: ‘podríamos simplemente disparar algunos misiles Patriot y acabar con los laboratorios, en silencio [...] Nadie sabría que fuimos nosotros”, le dijo Trump, según el ex Secretario de Defensa de EU.

“Trump dijo que simplemente diría que Estados Unidos no había llevado a cabo el ataque, recuerda Esper, y escribió que habría pensado que era una broma si no hubiera estado mirando a Trump a la cara”, citó el NYT al ex funcionario estadounidense.