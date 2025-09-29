Trump presenta plan para detener guerra en Gaza en 72 horas; Netanyahu lo acepta

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump presentó durante la visita del Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca, un plan de paz para el fin del conflicto entre Israel y los militantes de Hamás, así como la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos, en un plazo de 72 horas.

Según el citado plan de 20 puntos, las fuerzas israelíes se retirarán a las líneas acordadas para preparar la liberación de los rehenes. Una vez liberados todos los rehenes, Israel dejará libres a 250 palestinos condenados a cadena perpetua y a mil 700 gazatíes detenidos tras el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023. El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó su respaldo.

“Quiero agradecer al Primer Ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región”, dijo Trump a la prensa, posterior a un encuentro con el Primer Ministro israelí en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Trump indicó que tenía la sensación de que habría “una respuesta positiva” por parte de Hamás, una organización terrorista y paramilitar palestina sunita que se declara yihadista, nacionalista e islamista.

Sin embargo, Trump también comentó que, en caso de que Hamás rechazara la propuesta, Israel contaría con el total apoyo del Gobierno estadounidense para destruir a la citada milicia.

“Si no es así, como bien sabes, Bibi [diminutivo con el se refirió a Netanyahu], contarás con un mayor respaldo para tomar las medidas necesarias”, explicó, quien también apuntó que mantuvo una “larga y dura conversación” con el Primer Ministro israelí.

“Él entiende que ya es hora [de buscar un acuerdo de paz]”, insistió.

El plan de paz incluye un alto el fuego en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un Gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump.

Estados Unidos se compromete además a mediar entre Israel y Palestina para “una coexistencia pacífica”. Asimismo, abre la posibilidad a la creación de un Estado palestino.



LOS 20 PUNTOS DEL PLAN DE PAZ DE TRUMP PARA GAZA:

1. Gaza será una zona libre de terrorismo y no representará una amenaza para Israel.

2. Gaza será reconstruida para beneficio de su pueblo.

3. Alto el fuego inmediato y repliegue gradual de las fuerzas israelíes para preparar la liberación de rehenes.

4. Liberación en 72 horas de todos los rehenes de Hamás, tanto vivos como muertos.

5. Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y mil 700 gazatíes detenidos tras los atentados del 7 de octubre.

6. Hamás se compromete a coexistir pacíficamente y a desarmarse.

7. Tras la aceptación del acuerdo, se enviará toda la ayuda humanitaria necesaria para Gaza.

8. La entrada y distribución de ayuda humanitaria se realizará sin interferencias y a través de las agencias de Naciones Unidas.

9. Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una “Junta de la Paz” internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al ex Primer Ministro británico Tony Blair. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente.

10. Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones.

11. Se creará una zona económica especial en Gaza.

12. No habrá desplazamientos forzosos y quienes se vayan voluntariamente tendrán derecho a regresar, aunque “se animará a la gente a quedarse y se les ofrecerá la oportunidad de construir una mejor Gaza”.

13. Hamás y otras facciones no podrán gobernar Gaza “ni directa, ni indirectamente” y se desmilitarizará la Franja bajo supervisión internacional.

14. Países de la región garantizarán que Hamás y otros grupos cumplan sus compromisos y que Gaza no represente una “amenaza para sus ciudadanos ni vecinos”.

15. Se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), apoyada por Estados Unidos y socios árabes, para entrenar fuerzas policiales palestinas, y mantener la seguridad interna y de fronteras, área en la que cooperarán Egipto e Israel.

16. Israel no ocupará ni anexará Gaza, se retirará progresivamente para transferir el control a la ISF y mantendrá un perímetro de seguridad si es necesario.

17. En caso de que Hamás “demore o rechace” la propuesta, todo lo anterior, se implementará en las zonas “libres de terrorismo” que Israel haya transferido a la ISF.

18. Se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes.

19. Conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino.

20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y Palestina, para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera.