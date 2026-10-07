Trump presume en San Antonio salida de empresa de autos japonesa de México

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró durante un mitin de campaña en el Freeman Coliseum de San Antonio, Texas, la decisión de la armadora japonesa Toyota de trasladar la producción de su camioneta Tacoma desde México hacia esa ciudad texana.

A menos de un mes de las elecciones legislativas en las que su Partido Republicano podría perder el control del Congreso, Trump atribuyó el traslado de la fabricación de la Tacoma, desde la planta ubicada en Baja California hacia Texas, a las políticas aplicadas por su Administración.

“¡Se están construyendo plantas y fábricas por todas partes! ¡Todas nuestras compañías farmacéuticas están regresando: Eli Lilly, Merck y Pfizer están regresando y están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en nuevas plantas”, declaró Trump ante sus simpatizantes.

Trump añadió, respecto a la automotriz japonesa: “¡Y Toyota! Una gran empresa que está destinando 3 mil 600 millones de dólares a su complejo de manufactura aquí mismo, en San Antonio, y que está trasladando la producción desde México de vuelta a Texas”.

Según el anuncio difundido por Toyota en julio de 2026, la empresa invertirá 3 mil 600 millones de dólares en su planta de San Antonio, Texas, y contempla trasladar durante los próximos cuatro años la producción de la camioneta Tacoma desde Tijuana, Baja California.

Desde julio del mismo año, Trump ha vinculado la decisión de la armadora con los aranceles punitivos de 25 por ciento impuestos a los automóviles procedentes de México y Canadá, medida que su Gobierno justificó con argumentos de seguridad nacional.

La gira de Trump por Texas ocurrió en un contexto de aprobación en mínimos históricos, atribuida al alto costo de vida. Aunque se trata de una entidad tradicionalmente republicana, las encuestas muestran que el Partido Demócrata podría arrebatar un escaño clave en la contienda por el Senado.

El traslado de la producción de la Tacoma representa una pérdida para el complejo manufacturero de Baja California, entidad que concentra una parte relevante de la industria automotriz de exportación del noroeste mexicano hacia el mercado estadounidense.