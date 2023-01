MÉXICO._ El ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el sábado su campaña para ganar la Casa Blanca en 2024 con nuevas burlas y críticas a México y al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que le impuso sus amenazas de tarifas para que acepte el programa migratorio “Quédate en México”.

“México nos dijo ‘no lo haremos’ y les dije: ‘Sí lo harán, lo harán 100 por ciento’”, dijo en tono burlón en una reunión con integrantes del Partido Republicano en el estado de New Hampshire.

“Luego vino una amable representante del Departamento de Estado, una mujer que trabajaba con México desde México durante 25 años y me dijo: ‘Señor, no puede tener esto del Quédate en México, nunca estarán de acuerdo con nada de esto’. Y le dije: ‘También quiero 28 mil soldados de México que cuiden nuestra frontera’. ‘¿Pagarán por eso?’, ‘No, no pagaremos’”, narró ante el aplauso de los republicanos.

“La señorita sonrió, y no como una mala persona, pensó que fue inmaduro el pedido. Entonces el representante de México entró –nunca olvidaré, es un buen tipo, me gusta mucho el Presidente de México a pesar de ser socialista, me realmente me gusta, es un muy buen amigo– y dije: ‘Queremos 28 mil soldados y que todos se queden en México, que no vengan nunca hasta aprobarlos’”, dijo sobre los migrantes que buscaban asilo en la frontera entre México y EU.

“Y le dije: ‘Si no lo aprueban, pondremos una tarifa a los automóviles que nos robaron de nuestro país para hacerlos en México, un 25 por ciento a todos los productos que vienen de México, son tarifas por miles de millones de dólares’. El mismo señor, un buen tipo, me dijo: ‘No puedo creer que lo haga aquí’. Y le dije ‘aquí está el documento, lo firmaré’.

Entonces, Trump, todavía con burla, narró que después de unos minutos el representante mexicano “tuvo que hacer una llamada”. “¿Me pregunto a quién habrá llamado?”, cuestionó el ex Presidente, ante las risas del auditorio. “Llamó al Presidente y volvió a decirme ‘señor, estamos honrados de darle 28 mil soldados y estaríamos honrados de mantener a todos en México, incluso a [los miembros de la pandilla] MS-13’”, expresó con exageración.

“Y los teníamos muy bien, pensar que no querían. Construimos un muro”, concluyó, para seguir con otro tema en su discurso. Trump se dirigió posteriormente a Carolina del Sur, otro de los estados de votación anticipada, los primeros desde que anunció su postulación hace más de dos meses.

Trump y sus aliados esperan que los eventos sean una demostración de fuerza en respaldo del ex Presidente tras un inicio lento de campaña que hizo dudar a muchos de su convicción al volver a postularse. En semanas recientes, sus partidarios han recurrido a operadores políticos y funcionarios electos para que le den su respaldo en un momento crucial, cuando otros republicanos preparan sus propias campañas.

Apenas el miércoles pasado, se reveló que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien ocupa ese cargo desde 2018, habría solicitado al Gobierno del ex Presidente Trump que se ocultara un acuerdo para dar inicio al programa de devolución de migrantes “Quédate en México”, según relata Mike Pompeo, exsecretario de Estado de EU, en su libro Never Give An Inch.

El exfuncionario estadounidense mencionó en el capítulo “La Soberanía Americana Importa”, que el convenio se mantendría fuera de la opinión pública y sin informarle a Martha Bárcena, exembajadora de México en ese país.

La publicación también revela que, dos semanas antes de que comenzara la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de que Marcelo Ebrard asumiera su puesto como Canciller, hubo una reunión entre ambos funcionarios, el 15 de noviembre de 2018.

Ebrard Casaubón, negó las declaraciones de Pompeo. “En la reunión referida por Pompeo el 15 de noviembre de 2018 en Houston, contrario a lo que se ha señalado por personas ajenas a la discusión, el propio exsecretario confirma que no se aceptó acuerdo alguno, sino que se escuchó la posición estadounidense de cerrar por completo los puertos de entrada y devolver a los solicitantes de asilo a la frontera sin nuestra cooperación. Esto, si no se aceptaba un acuerdo de tercer país seguro”, señaló el Canciller mexicano en un comunicado que difundió en sus redes sociales.

En dicho documento aseguró que su trabajo como Secretario ha sido salvaguardar y proteger el interés nacional ante el extranjero, por lo que negó categóricamente lo difundido por el exfuncionario de la Administración Trump en su libro recientemente publicado.

“Es parte de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un muro”, aseveró el Secretario.