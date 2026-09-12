Trump promete gran relación con México y acusa de estafa a Canadá

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país podrá mantener una gran relación con México, al ser cuestionado respecto al futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), durante una conferencia de prensa ofrecida en Irlanda.

En el mismo encuentro con la prensa, celebrado junto al primer ministro irlandés, Micheal Martin, el mandatario estadounidense acusó a Canadá de haber “estafado” a Estados Unidos durante cinco décadas y sostuvo que la economía estadounidense no requiere los productos canadienses.

“Podemos tener una gran relación con México. De hecho, tenemos una gran relación con Canadá, pero Estados Unidos ha sido estafado por 50 años por Canadá, no necesitamos sus productos y ellos necesitan los nuestros. Hacen casi todos sus negocios con nosotros, y nosotros hacemos muy poco con ellos”, declaró Trump.

El titular del Ejecutivo estadounidense agregó que el Gobierno canadiense busca alcanzar un acuerdo comercial con Washington, aunque puso en duda que las condiciones para concretarlo estuvieran dadas. “Hacemos muy poco con ellos, pero han tomado ventaja de nuestros agricultores. Así que Canadá quiere hacer un acuerdo con nosotros. Igual que Irán quiere hacer un acuerdo con nosotros. No creo que estén listos. Pero Canadá quiere hacer un acuerdo”, expresó.

Las declaraciones establecieron una distinción explícita entre los dos socios comerciales de Estados Unidos en América del Norte, al reservar para México una valoración favorable mientras concentró los señalamientos en el desequilibrio que, según su posición, afecta al sector agrícola estadounidense en su intercambio con Canadá.

El T-MEC constituye el marco jurídico que rige el comercio entre los tres países y sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El pronunciamiento del mandatario estadounidense se produjo en un contexto de cuestionamientos respecto a la continuidad del instrumento trilateral.

La postura expuesta por Trump dejó abierta la posibilidad de que las negociaciones comerciales con Canadá avancen por una vía distinta a la que corresponde a México, escenario que incidiría en la operación del esquema trilateral vigente.