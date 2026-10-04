Trump propone ampliar pena de muerte a narcotraficantes y tratantes de personas

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que impulsará una ampliación de la pena capital para “grandes narcotraficantes, tratantes de personas y personas que asesinen a policías”.

“Ahí es donde comenzó todo, el crimen, porque tenemos las mejores cifras de criminalidad de la historia. Todo comenzó con esta estúpida política de no exigir fianza en efectivo. Matas a alguien y sales libre, sin pagar fianza. Es una locura. Aprobaremos la pena de muerte para los grandes narcotraficantes, los tratantes de personas y cualquiera que asesine a un policía. Esto es algo enorme”, declaró.

Además, criticó las políticas de libertad bajo fianza sin pago en efectivo y aseguró que su gobierno registra las mejores cifras de criminalidad de la historia.

El Mandatario sostuvo que buscará aprobar la pena de muerte para quienes cometan esos delitos y calificó la propuesta como un avance de gran relevancia.



Insiste en entregar 5 mil dólares a ciudadanos si republicanos ganan Congreso

Trump recalcó su promesa de entregar 5 mil dólares a cada ciudadano adulto del país si el Partido Republicano gana las elecciones para renovar la Cámara de Representantes y el Senado, al asegurar que los recursos provendrían de los ingresos por aranceles y del crecimiento económico que atribuyó a su gobierno.

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, voy a entregar 5 mil dólares a todos los ciudadanos adultos de Estados Unidos. Los republicanos pueden hacerlo y los demócratas no, porque estamos recaudando enormes cantidades de dinero mediante aranceles y gracias a un éxito económico sin precedentes”, afirmó.

El Presidente sostuvo que las políticas demócratas impedirían entregar ese dinero y acusó a sus adversarios de buscar aumentar los impuestos y afectar la economía estadounidense. También advirtió que, si los demócratas ganan, el país enfrentaría una depresión económica similar a la de 1929.

“Si los republicanos ganan, cada uno de ustedes tendrá 5 mil dólares en el bolsillo y nuestro país alcanzará un éxito económico como nunca antes hemos visto”, dijo Trump.

Trump comparó la promesa con el pago de mil 776 dólares que, aseguró, entregó recientemente a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, en referencia al año de independencia de Estados Unidos. Según dijo, esa medida fue considerada imposible, pero afirmó que logró concretarla.

“Todos recibieron su dinero. Lo hice y volveré a hacerlo. El dividendo Trump es de aproximadamente un billón de dólares. Pero tenemos una cifra récord de 21 billones de dólares que se están invirtiendo en nuestro país en apenas los últimos 15 meses”, señaló.