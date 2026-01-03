Trump publica imagen de Maduro capturado, a bordo de buque militar

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump difundió una fotografía de Nicolás Maduro Moros tras su captura. El material gráfico muestra al detenido a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, bajo custodia de las fuerzas militares estadounidenses.

La difusión de la imagen a través de las redes sociales oficiales del mandatario nacional confirmó el estatus legal de Maduro Moros. El registro visual presenta al ex funcionario venezolano en la cubierta de la embarcación de la Marina de Estados Unidos, tras los operativos ejecutados en la región.

María Corina Machado Parisca, representante de la oposición venezolana, emitió un mensaje respecto a la aprehensión del procesado. Machado Parisca aseguró que las organizaciones políticas opositoras cuentan con la capacidad para asumir la dirección del Estado de forma inmediata ante el vacío de poder.

“Estamos preparados para tomar el poder”, declaró Machado Parisca tras el anuncio de la detención. La dirigente señaló que el proceso de transición debe ocurrir bajo condiciones de orden institucional para garantizar la estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela.

La Administración estadounidense no ha revelado los detalles específicos del operativo militar que derivó en la localización y posterior captura de Maduro Moros. Según la información disponible, el detenido enfrentará procesos judiciales ante las autoridades de Estados Unidos por los cargos criminales imputados anteriormente.

Se prevé que el Departamento de Estado de EU (DOS) emita un informe técnico sobre el traslado del procesado hacia territorio estadounidense. La situación política en Sudamérica permanece bajo observación internacional ante las posibles repercusiones en la estructura gubernamental venezolana.