Trump publica mapa de Nuevo México y le cambia el nombre a ‘Nueva América’

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen del mapa de Nuevo México en la que la palabra “México” aparece con un tache, por lo que es sustituida por la palabra “America”.
La imagen compartida en su red social muestra el territorio de Nuevo México, así como los principales municipios como Albuquerque, Santa Fe, Roswell y Las Cruces.
Trump no anunció un proceso para modificar el nombre del estado. Por ello, hasta ahora, se trata de una imagen difundida por el mandatario y no de un cambio oficial de denominación.
Trump firma orden para cambiar nombre al Golfo de México
Cuando Donald Trump asumió la presidencia de EU firmó varias órdenes ejecutivas, entre ellas, el cambio de nombre del Golfo de México por Golfo de América y el de monte “Denali” por “McKinley”.
Trump dijo que ese cuerpo de agua es “parte indeleble” de Estados Unidos, clave para la producción de petróleo y la pesca así como un destino favorito del turismo estadounidense y actividades de recreación.
Cuando Trump hizo el anuncio del cambio, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Golfo de México es reconocido incluso por Naciones Unidas y propuso cambiarle el nombre a Estados Unidos por América Mexicana.
Sheinbaum reiteró que el Golfo de México es reconocido por Naciones Unidas y que es un referente náutico desde el siglo XVI, antes de que existieran los Estados Unidos.
El analista internacional Erick Daniel Cruz Ocampo indicó que “lo que no se nombra no existe”, pero aceptar esto implica interrogantes.
“Renombrar un cuerpo de agua podría considerarse un acto meramente polémico con fines de mercadeo político. No obstante, esta es parte de una serie de acciones en el mismo tenor que implican mínimamente una violencia epistémica. En enero de 2025 Trump cambió el nombre del Golfo de México por Gulf of America; el Estrecho de Ormuz por Trump Strait, y ha prometido cambiar el nombre del Canal de Panamá, el Lago Ontario por el Lake America y ha planteado la posibilidad de cambiar los nombres de los océanos Atlántico y Pacífico”.