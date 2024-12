Trump reanudará construcción de muro fronterizo; amenaza otra vez con aranceles a México

El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Gobierno de Joe Biden que dejara de vender partes no utilizadas del muro fronterizo que fueron compradas, pero no instaladas durante su primera Administración.

Durante una conferencia de prensa, llevada a cabo en su residencia en Mar-a-Lago -ubicada en Palm Beach, Florida-, Trump amenazó con emprender acciones legales y dijo que había hablado con el Fiscal general de Texas, Ken Paxton, y otros funcionarios de dicho estado, respecto a una posible orden de restricción.

”Vamos a gastar cientos de millones de dólares más en construir el mismo muro, que ya tenemos [...] Le pido hoy a Joe Biden que por favor deje de vender el muro”, dijo Trump, acompañado por el director ejecutivo de SoftBank Group, Masayoshi Son, quien anunció que la compañía japonesa planeaba invertir 100 mil millones de dólares en proyectos estadounidenses, durante los próximos cuatro años .

Por otra parte, aseguró que al llegar a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, tomará acciones para detener la migración irregular.

Incluso, señaló que habló al respecto con la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau.

”Restauraremos inmediatamente las fronteras soberanas de Estados Unidos y detendremos la migración ilegal [...] Hablé con la presidenta de México y, como saben, hablé con Justin Trudeau de Canadá, y les dijimos que no es justo, que no está bien. No podemos dejar que esta gente entre a nuestro país”, comentó Trump.

”Perdemos mucho dinero con México. Perdemos mucho dinero con Canadá, una cantidad enorme. Estamos subsidiando a Canadá. Estamos subsidiando a México [...] Me llevo muy bien con la gente de México y Canadá, pero no podemos permitir que eso suceda”, agregó.

”¿Por qué estamos apoyando y dando a otros países cientos de miles de millones de dólares? No es justo. No está bien y la gente de México y Canadá entiende completamente que hemos hablado de eso antes, pero ahora estamos haciendo algo al respecto”, aseguró Trump.