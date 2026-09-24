Trump recibe a Xi en la Casa Blanca entre tensiones

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en la Casa Blanca, el 24 de septiembre de 2026, con una ceremonia oficial que antecedió a una cumbre bilateral centrada en el comercio, la inteligencia artificial y la situación geopolítica internacional.

Una banda militar recibió el vehículo del mandatario chino frente a la entrada principal de la residencia presidencial, en Washington D.C., donde lo esperaban Trump y su esposa, Melania Trump.

Entre los temas que el mandatario estadounidense anunció que abordaría con su homólogo se encontraban lo que calificó como “cuestiones urgentes” en materia de seguridad, tecnología y “superinteligencia”, término con el que Trump intentó replantear la imagen de la inteligencia artificial, en medio de la creciente atención y preocupación en EU respecto a sus posibles riesgos.

“Las decisiones que tomemos hoy en estas áreas pueden promover la paz y la prosperidad durante las próximas décadas”, declaró el presidente estadounidense.

Por su parte, Xi Jinping se refirió a las relaciones entre Estados, a la conducción del rumbo bilateral y retomó el concepto de “estabilidad estratégica”, expresión proveniente de la doctrina de las armas nucleares. El líder chino también mencionó el respeto mutuo que, según dijo, él y Trump han desarrollado.

Como parte de la visita de Estado, el Gobierno de Estados Unidos programó una cena de Estado en honor del mandatario chino para la noche del mismo día.

Pese al protocolo, las expectativas de avances en la resolución de las principales tensiones entre las dos potencias se mantuvieron bajas. Entre los puntos de fricción figuran una frágil tregua en la guerra comercial, el futuro de Taiwán, la competencia en el desarrollo de inteligencia artificial y el respaldo de China a Irán y a Rusia en su guerra contra Ucrania.