Trump reitera amenaza de ataques militares contra cárteles en territorio mexicano

El Presidente Donald Trump reiteró este jueves su advertencia de lanzar ataques militares unilaterales de Estados Unidos contra posiciones de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, al afirmar que “los cárteles controlan México”.

El Mandatario estadounidense hizo estas declaraciones en una entrevista con la cadena Fox News, donde advirtió que “vamos a empezar a tomar medidas contundentes contra los cárteles”.

Durante una conversación con el presentador Sean Hannity, también habló respecto a la incursión militar estadounidense del sábado en Caracas, Venezuela, que culminó con la extracción del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, para enfrentar cargos por narcotráfico.

En ese contexto, el Presidente de Estados Unidos insistió en su postura sobre México, expresando que “es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país”.

Desde finales de octubre de 2025, Trump ha asegurado que expandiría la campaña militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses más allá del mar abierto para incluir posiciones de los cárteles del narcotráfico en países de América Latina, aunque ha evitado decir con precisión si lo haría en territorio mexicano.

Su administración ha lanzado al menos 35 ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, provocando la muerte de al menos 123 individuos, acciones que algunos demócratas en el Congreso consideran un acto ilegal.

Las operaciones marítimas actuales del Pentágono se han centrado en embarcaciones presuntamente cargadas con droga en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, y representan una escalada en la política de seguridad fronteriza y antinarcóticos del Gobierno de Estados Unidos.

La posible expansión de estas operaciones a territorio continental mexicano marca un cambio significativo en la relación bilateral y en la soberanía nacional.

La postura de Trump respecto a México ha generado preocupación en sectores diplomáticos y políticos, ya que implicaría una violación a la soberanía del territorio mexicano.

Las declaraciones del Presidente estadounidense se producen en un contexto de creciente tensión en materia de seguridad y narcotráfico en la región, y podrían tener implicaciones significativas para las relaciones bilaterales durante su administración.