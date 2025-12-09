Trump reitera disposición a ordenar ataques contra narco en México

El Presidente Donald Trump reiteró el lunes su disposición a ordenar ataques de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra posiciones de los cárteles del narcotráfico dentro de territorio mexicano, similares a los bombardeos ejecutados contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

En una entrevista realizada en la Casa Blanca con la periodista Dasha Burns, del sitio de internet Politico, el Mandatario respondió afirmativamente cuando se le cuestionó si consideraría realizar operaciones militares en México y Colombia por ser países señalados como responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

“Sí. Yo lo haría. Claro. Yo lo haría”, declaró Trump.

El Presidente evitó abundar en detalles respecto a las características de los posibles ataques militares dentro de México, con los cuales ha amenazado en múltiples ocasiones desde su campaña electoral de 2024 que lo llevó nuevamente a la Casa Blanca.

Durante la misma conversación, Trump también evitó confirmar si estaría dispuesto a enviar tropas militares estadounidenses a territorio venezolano para remover del poder a Nicolás Maduro, aunque aseguró que los días del Mandatario venezolano en el poder “están contados”.

Desde su llegada al poder en enero de 2025, la administración encabezada por Trump intensificó la cooperación bilateral antinarcóticos con México.

En noviembre, Marco Rubio, titular del Departamento de Estado, descartó una incursión militar unilateral en territorio mexicano.