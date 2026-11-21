El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló en la Casa Blanca, que durante su reunión bilateral con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebrada en China, le planteó que no permitiría que continúe el superávit comercial de México ni que las organizaciones criminales gobiernen el país.

En su versión del encuentro, el Presidente estadounidense sostuvo que el superávit mexicano es enorme y que la situación se dejó descontrolar, por lo que advirtió a Sheinbaum Pardo que su gobierno no aceptará mantener ese desequilibrio. Trump añadió que también trabaja con la Presidenta en el tema de los cárteles, a los que atribuyó el control del territorio mexicano. “No podemos permitir que los cárteles controlen México”, dijo que le expresó a la presidenta de la República, a quien recordó que ambos países son vecinos.

El planteamiento comercial coincide con la línea que el Gobierno de Estados Unidos fijó meses atrás. Desde agosto de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que Trump le dio la instrucción de reducir el déficit bilateral mediante diversos mecanismos. La reunión en China se dio en ese marco, cuando las dos administraciones mantenían negociaciones abiertas en materia arancelaria y de acceso a mercados.

La versión de la Presidencia de la República difirió en el tono. En su balance del 18 de noviembre de 2026, Sheinbaum Pardo describió un encuentro de alrededor de 20 minutos en el que Trump se mostró de buen humor y en el que se abordaron principalmente los acuerdos comerciales. La titular del Poder Ejecutivo Federal informó que al presidente estadounidense se le expusieron los avances de las pláticas que sostiene Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), con sus homólogos estadounidenses, y calificó esas negociaciones como muy adelantadas. En ese balance, la mandataria nacional no mencionó el tema de los cárteles.