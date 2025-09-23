Trump se manifiesta en contra de Palestina en Asamblea General de ONU

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó a la Organización de las Naciones Unidas durante su intervención ante la Asamblea General, en donde también criticó el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de un grupo de países.

Trump aseveró que había resuelto conflictos en todo el mundo, mientras la ONU no había hecho nada y cuestionando su propósito. “Lamentablemente, en todos los casos, las Naciones Unidas ni siquiera intentaron ayudar en ninguno de ellos”, declaró.

También señaló que el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de un grupo de aliados de Estados Unidos era una “recompensa” para el grupo armado Hamas por “atrocidades horribles”.

”Esto sería una recompensa por las horribles atrocidades de (Hamas), incluyendo las del 7 de octubre, mientras se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego”, declaró Trump, quien también señaló los números de inmigración en toda Europa e instó a sus aliados a aprender de su trabajo en Estados Unidos.

”Hemos tomado medidas audaces para frenar rápidamente la migración descontrolada. Una vez que empezamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera y a expulsar a los inmigrantes ilegales de Estados Unidos, simplemente dejaron de venir [...] Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas. Tienen que acabar con él ya. Sus países se están yendo al infierno”, enfatizó.

En México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el lunes que su Gobierno reconocía al Estado palestino y destacó que su administración fue la primera en recibir a una Embajadora de Palestina, con todos los derechos diplomáticos.

”Es importante aclarar que es la primera vez que reconocemos a un Embajador, en este caso Embajadora de Palestina, con todos sus derechos como Embajadora, es nuestro Gobierno”, dijo.

”La primera vez que un Presidente, una Presidenta, en este caso la Presidenta, entrega o recibe las cartas credenciales del Estado palestino y se reconoce como Embajadora a quien está hoy fungiendo como Embajadora de Palestina, es con nuestro Gobierno”, recordó.

Durante su conferencia del lunes, Sheinbaum Pardo sostuvo que su administración mantenía una posición firme frente al conflicto en Medio Oriente. Además, por primera ocasión se refiere a la situación provocada por Israel en Gaza como un genocidio.

”Hemos acompañado todas las denuncias que se presentaron junto con el Gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio en Gaza”, insistió.

Sheinbaum Pardo reiteró que México respaldaba la existencia de dos estados, Israel y Palestina, además de que, según ella, no podía haber agresión contra la población civil. Subrayó que la política exterior mexicana se guiaba por la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, principios establecidos en la Constitución mexicana.

Horas después, la Embajada de Palestina en México reaccionó al mensaje de la Presidenta mexicana y agradeció que llamara a “las cosas por su nombre”, lo que, según la representación diplomática palestina, significaba un primer paso hacia la justicia.

”Agradecemos a la Presidenta @Claudiashein por las posiciones de principio de México y por llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza es genocidio. Nombrarlo es un acto de verdad, y la verdad es el primer paso hacia la justicia”, escribió en su cuenta de la red social X, la Embajada palestina en México.

“Amnistía Internacional da la bienvenida al reconocimiento de la Embajadora de #Palestina en México [...] Reconocer al Estado palestino es significativo, pero seguirá siendo simbólico si no va acompañado de acciones claras por parte de los gobiernos para poner fin al genocidio israelí en Gaza, la ocupación de todo el territorio palestino y al sistema de apartheid que Israel impone”, indicó la organización no gubernamental, también en X.

El mismo día, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, urgió a detener la guerra en Palestina y se pronunció por la solución de dos estados.

Durante su participación en la Conferencia de la ONU sobre Palestina, sostuvo que la declaración de la Asamblea General debía dar pie al establecimiento de los marcos políticos y de seguridad que pudieran detener la crisis humanitaria, iniciar los trabajos de recuperación y reconstrucción, así como garantizar la seguridad a largo plazo.

”Urgen acciones colectivas que pongan fin a esta desgarradora guerra. Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero basado en la implementación efectiva de la solución de dos estados que permita un futuro seguro y próspero para todos los países de la región”, indicó, quien también señaló que existía una hambruna en Gaza, a consecuencia de la guerra con Israel y la Comisión Internacional Independiente que investigaba en el territorio palestino ocupado, concluyó que se había cometido genocidio.

”México reconoce las gestiones de todos los países mediadores para conseguir de inmediato un alto al fuego definitivo y la liberación de los rehenes y considera que una resolución justa, duradera y pacífica basada en el derecho internacional debe estar respaldada por narrativas que humanicen el problema, contrarresten la división y promuevan la aceptación del otro”, planteó.