Trump se ocultó en contenedor de catering por amenaza iraní en Ankara

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se escondió en un contenedor de catering del aeropuerto de Ankara, en Turquía, para abordar una aeronave distinta y salir del país ante una amenaza de asesinato procedente de Irán, según reveló el diario The Washington Post el 11 de agosto de 2026.

Según un funcionario estadounidense citado de forma anónima por ese medio, Trump abordó el 8 de julio de 2026 uno de los aviones que operan como Air Force One en el aeropuerto de Ankara, pero posteriormente se trasladó a otra aeronave sin que la mayoría de los acompañantes lo advirtiera.

Un avión más pequeño, un C-32A, trasladó al Mandatario estadounidense a Reino Unido, mientras la prensa y algunos funcionarios que cubrían la gira creyeron que continuaba a bordo de la aeronave de mayor tamaño.

La amenaza iraní había sido señalada previamente por medios estadounidenses como el motivo por el que Trump no abandonó Turquía a bordo del nuevo Boeing 747-8, obsequiado a Estados Unidos por Qatar, en el que había llegado al país para participar en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En ese momento, Trump ofreció una explicación distinta y aseguró que utilizaría el Boeing 747 más antiguo para que integrantes del ejército estadounidense destacados en una base aérea de Reino Unido pudieran conocer la nueva aeronave.

Sin embargo, diversos medios de Estados Unidos, entre ellos The New York Times, reportaron que una amenaza procedente de Irán motivó el cambio de avión.

A los periodistas que viajaban en la aeronave antigua que despegó de Ankara se les pidió mantener cerradas las persianas de las ventanillas, indicación que incrementó las sospechas respecto a las preocupaciones de seguridad.

El intercambio de aeronaves derivó en un nuevo escrutinio respecto al jet regalado por Qatar, el cual no contaba con las mismas características de seguridad que el avión más antiguo, entre ellas los sistemas de defensa antimisiles.

La familia real de Qatar donó el avión de pasajeros en 2025, después de que Trump se quejara públicamente del estado de los dos Boeing 747 que habían servido como Air Force One desde 1990.