Trump se reúne con María Corina Machado en la Casa Blanca

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado Parisca, en un almuerzo privado en la Casa Blanca, que se extendió poco más de dos horas, menos de dos semanas después de que fuerzas estadounidenses capturaron al entonces Presidente Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela.

El encuentro, programado para las 12:30 horas de Washington, sin acceso a la prensa, representó el primer cara a cara entre ambos, en un contexto marcado por el reacomodo de la política estadounidense respecto a Venezuela.

En la reunión participó Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos.

Machado Parisca llegó a la Casa Blanca poco después del mediodía acompañada por colaboradores del Comando Con Venezuela, entre ellos David Smolansky Bacal, ex Alcalde de El Hatillo, con vínculos con Rubio García y con congresistas republicanos de Florida como María Elvira Salazar Fernández y Carlos Antonio Giménez González.

A su salida, Machado Parisca declaró brevemente a simpatizantes congregados en las inmediaciones.

“Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”.

La líder opositora calificó el encuentro como “muy bien”, sin revelar detalles sobre el contenido de la conversación, ni si entregó a Trump una medalla alusiva al Premio Nobel de la Paz, como se especuló.

Sin embargo, horas antes de la reunión, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Trump mantenía su postura respecto a que Machado Hernández no cuenta con los apoyos suficientes en Venezuela, para liderar una transición en ese País.

“Fue una evaluación realista, basada en lo que el Presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional. En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado”, afirmó Leavitt, en rueda de prensa.

La portavoz añadió que el Mandatario reconocía los esfuerzos de la opositora y su lucha por la democracia en Venezuela.

“Sé que el Presidente esperaba con interés esta reunión y que confiaba en que sería una buena y positiva conversación con la señora Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela. Así que el Presidente espera, obviamente, hablar con ella sobre la realidad en el País”, señaló.

El 3 de enero, horas después de la captura de Maduro, Trump declaró que sería “muy difícil” para Machado Parisca liderar Venezuela.

”No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del País. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario”, afirmó en una rueda de prensa.

El Gobierno de Trump excluyó a Machado y a la oposición venezolana del proceso de transición en Venezuela, otorgando respaldo a Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien fungía como vicepresidenta bajo Maduro y asumió el poder como Presidenta encargada con el aval de Washington, por un plazo inicial de 90 días prorrogables.

Tras su salida de la Casa Blanca, Machado Parisca se trasladó al Congreso de Estados Unidos, donde mantuvo reuniones bipartidistas con senadores de ambos partidos, el Republicano y el Demócrata.

La líder opositora también tenía previsto realizar declaraciones públicas en las escaleras del Capitolio.

El encuentro se produjo un día después de que Trump sostuviera una conversación telefónica con Rodríguez Gómez, a quien calificó como “una persona fantástica” y “alguien con quien hemos trabajado muy bien”.

Reveló que la llamada fue “larga”, que abordaron “muchos temas” y que se está llevando “muy bien con Venezuela”.

Rodríguez Gómez describió la llamada como “larga, productiva y cortés”, desarrollada “en un marco de respeto mutuo”.

Según su mensaje en difundido en la aplicación de mensajería instantánea Telegram, abordaron “una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación de nuestros gobiernos”.

La conversación entre Trump y Rodríguez Gómez se centró en petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional.

Estados Unidos completó su primera venta de petróleo venezolano, por un monto de 500 millones de dólares, según confirmó un funcionario estadounidense.

La operación forma parte de un acuerdo energético entre Caracas y Washington, con previsión de ventas adicionales en los próximos días y semanas.

Los ingresos de las ventas permanecen en cuentas bancarias controladas por el Gobierno estadounidense, con la cuenta principal ubicada en Catar.