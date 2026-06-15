Trump señala que la migración desde el ‘Tercer Mundo’ convierte a EU en un país subdesarrollado

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este 15 de junio de 2026 un mensaje en su red social Truth Social dirigido a personas migrantes que llegan a trabajar a ese país, en el que sostuvo que “es lamentablemente, si importas personas de países del Tercer Mundo, rápidamente te conviertes en un país del Tercer Mundo”.

La declaración generó controversia de inmediato, al tratarse de una caracterización directa y peyorativa de las naciones de origen de los trabajadores migrantes que ingresan al territorio estadounidense. Trump no especificó en el mensaje a qué países o regiones se refería.

La publicación se produjo en el contexto de las tensiones migratorias sostenidas entre Estados Unidos y México, que en los meses recientes han derivado en sanciones consulares contra funcionarios mexicanos, entre ellas la revocación de visas a gobernadores cercanos al partido Morena.