Trump sigue los resultados electorales desde la Casa Blanca

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que daba seguimiento a la cobertura de las elecciones de medio mandato a través de la cadena Fox News. Trump permaneció en la Casa Blanca, en Washington, durante la jornada electoral.

“Estoy viendo los resultados preelectorales en Fox News”, escribió Trump en una publicación en la red social Truth Social, en la que también expresó su inconformidad con la comentarista de esa cadena Jessica Tarlov.

Según su agenda oficial, Trump tenía previsto encabezar una reunión en el Salón Este de la Casa Blanca para seguir los resultados con su círculo cercano a partir de las 19:00 horas, tiempo local, momento en que comenzarían a cerrar las casillas en buena parte de la costa este. Hasta ese momento, el mandatario no tenía programada una comparecencia ante los medios para reaccionar a los resultados.

En los comicios se disputó la mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos. Las últimas encuestas publicadas antes de la votación apuntaron a una victoria demócrata en la Cámara de Representantes y a una ventaja de ese partido en estados suficientes para arrebatar a los republicanos el control del Senado. La elección se planteó como un referéndum sobre la gestión de Trump, en un contexto de descontento por la inflación, el precio de la gasolina y la guerra con Irán.

Trump y la primera dama, Melania Trump, empadronados en Florida, votaron de forma anticipada el 24 de octubre del mismo año en el condado de Palm Beach.