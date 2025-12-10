$!Trump urge a México solucionar problema de agua; ‘es una verdadera amenaza para EU’, asegura

Trump acompañó su mensaje de un video en el que se acusa a México de “enviar millones de galones de aguas residuales sin tratar al río Tijuana”.

“México debe ocuparse de su problema de agua y alcantarillado, DE INMEDIATO. ¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y los Estados Unidos de América!”, expresó el Mandatario.

Mediante una breve publicación en su plataforma Truth Social , el republicano también acusó que México tiene problemas de alcantarillado, por lo que también exigió una reparación.

Los dichos del republicano ocurren en el marco de las exigencias para que México cumpla con el Tratado de 1944 y entregue agua al vecino país antes de que termine el 2025, de lo contrario impondrá aranceles adicionales del 5 por ciento a productos mexicanos.

El Presidente Donald Trump urgió a México solucionar el problema de agua de manera “inmediata”, pues señaló que se trata de “una verdadera amenaza” para Estados Unidos.

En la grabación se mencionó que los derrames se han asociado con problemas operativos en la principal planta de tratamiento de aguas residuales de Tijuana.

“Esto supone un peligro para la salud de comunidades como Imperial Beach y Coronado”, se dijo también en el video.



El nuevo amague arancelario de Trump a México por el Tratado de Aguas

El pasado lunes, el republicano amenazó nuevamente a México con un aumento de impuestos si no suministra más agua a Estados Unidos en virtud del acuerdo bilateral de 1944.

“México sigue violando nuestro tratado integral sobre el agua”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, al hacer un llamado al país a proporcionar más de 200 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos para finales de año, o enfrentar un arancel adicional de 5 por ciento sobre los productos mexicanos.

“Cuanto más tiempo tarde México en liberar el agua, más se perjudicarán nuestros agricultores“, añadió el Presidente.

El tratado obliga a Estados Unidos a enviar cada año mil 850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado a México.

A su vez, México debe enviar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo, llamado Río Grande del lado estadounidense.

Sin embargo, México está retrasado con su compromiso y acumula un déficit de más de mil millones de metros cúbicos en los últimos cinco años, según Washington.

El martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum su gobierno está en condiciones de cumplir con la entrega de agua a Estados Unidos, contemplada en el tratado firmado en 1944, aunque el “tamaño del ducto” que lleva el recurso del Río Bravo está limitando al País.

“Claro que estamos en las condiciones de cumplir con el tratado, pero, ¿qué tenemos que tomar en cuenta de aquí al 31 de diciembre? Cuánta agua se puede aportar de acuerdo a la que existe y a la que físicamente se puede conducir y de todas maneras tenemos el 26 para poder seguir entregando agua”, señaló en conferencia.

“Tenemos que garantizar que las poblaciones no se queden si agua, evidentemente, y que los agricultores, trabajando con ellos, tengan agua para riego, pero que también los agricultores de Texas, quienes están demandando, puedan tener agua, no es un asunto de mala voluntad de México“.

Este miércoles, la Mandataria confirmó que las negociaciones con Estados Unidos continúan activas y dijo esperar un acuerdo que reconozca la disponibilidad real del recurso y las necesidades de ambos países.