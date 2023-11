Donald Trump, ex Presidente de los Estados Unidos sostuvo la medianoche del miércoles una conversación telefónica con el Presidente electo de Argentina, Javier Milei, en la cual manifestó que viajaría a Buenos Aires para reunirse con el economista argentino.

En la conversación, Trump felicitó a Milei, quien asumirá el poder el 10 de diciembre, obteniendo el 55.7 por ciento de los votos, frente al 44.3 por ciento del oficialista Sergio Massa, candidato de la Unión por la Patria.

”Tu victoria por semejante diferencia está teniendo impacto mundial”, dijo el ex Presidente estadounidense, según confirmó la oficina de prensa de Milei en un comunicado, en el cual precisó que “Trump anticipó que viajará a la Ciudad de Buenos Aires, para reunirse con él”.

”¡Muchas gracias Presidente @realDonaldTrump! Su Presidencia fue un ejemplo para todos los que defendemos las ideas de la libertad y espero conocerlo pronto. No tenga dudas de que vamos a Hacer Argentina Grande Otra Vez ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, escribió Milei.

El 21 de noviembre, tras la victoria de Milei, Trump publicó un video con una versión de su lema “Make America Great Again”, diciéndole: “Haz Argentina grande de nuevo”.

“Una muy especial felicitación a Javier Milei por su gran, gran carrera a Presidente de Argentina. El mundo entero te está mirando. Estoy muy orgulloso de vos. Vas a dar vuelta el país y hacer Argentina verdaderamente grande otra vez. Felicitaciones”, indicó Trump.

Además, la prensa local argentina afirmó que Milei realizará este viernes un viaje relámpago a Nueva York, por motivos personales, para regresar al día siguiente a la capital de Argentina. El objetivo sería visitar la tumba de un rabino. Sin embargo, Diana Mondino, señalada por el Presidente electo como su futura Canciller, declaró “desconocer” la información al respecto.





AMLO NIEGA HABER APOYADO A SERGIO MASSA EN LAS ELECCIONES DE ARGENTINA

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó el miércoles reportes de algunos medios de comunicación mexicanos, que lo señalaron de haber apoyado al candidato del peronismo, Sergio Massa, en las elecciones presidenciales de Argentina.

“Yo no apoyé a nadie, sencillamente lo que sostengo es que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario, en ningún País del mundo, no estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, no estoy de acuerdo en el autoritarismo”, declaró.

Durante su conferencia de prensa matutina López Obrador se refirió a las polémicas propuestas de Milei, quien ha planteado la posibilidad de desaparecer instituciones de carácter social.

”No estoy de acuerdo en que la gente sólo tenga como opción para poder estudiar el pagar colegiatura y que, para poderse curar, la gente tenga que pagar a médicos o a clínicas particulares, no estoy de acuerdo con eso”, refirió, quien también señaló que se trataba de medias inhumanas.

”¿Cómo, si me enfermo y no tengo? ¿Cómo me curo? ¿Y dónde está el Estado? ¿Todo va a quedar al mercado? ¿Somos los seres humanos mercancías? No, el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social, entonces no estoy de acuerdo con esas políticas, nunca voy estar de acuerdo con esas políticas, clasistas, autoritarias”, señaló, quien aunque insistió en que será respetuoso de la decisión soberana de los ciudadanos de Argentina para elegir a su nuevo presidente, dejó en claro que no pretendía establecer una relación con Milei.

”No estoy de acuerdo con esas políticas, nunca voy a estar de acuerdo con esas políticas clasistas, autoritarias, deshonestas, no sólo en lo intelectual, sino quienes promueven esas políticas son muy corruptos, son los más ladrones del mundo, quienes se identifican con esas políticas de darle la espalda al pueblo”, acusó.

”Son los más ladrones, pero como forman parte de la oligarquía dominante se dedican a saquear, a robar, a oprimir, a explotar, a humillar al pueblo, y ni siquiera pierden su respetabilidad, al extremo de que hasta se les pone de ejemplo, por eso hablo de este fenómeno del aspiracionismo”, insistió.

“No me interesa mucho tener relación con gente así, sobre todo con los ideólogos principales o los potentados que promueven esas falacias. Sí puedo convivir con gente de la derecha, porque ellos no son los autores intelectuales, a los que no veo con buenos ojos”, comentó.

Ante las expresiones de López Obrador, se viralizaron declaraciones hechas por Milei en junio de 2022, al canal NTN24, durante las elecciones de Colombia, en las que el Presidente de México había manifestado su simpatía por Gustavo Petro.

“López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. No sólo por el tema de intervención [en las elecciones de Colombia], sino por la fatal arrogancia. Quién es él para decir lo que es votar bien o qué es votar mal”, dijo Milei entonces.