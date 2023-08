Donald Trump y Joe Biden están empatados en la carrera presidencial de Estados Unidos para 2024, cada uno con un 43 por ciento entre los votantes registrados, según los resultados de la encuesta de la Universidad de Siena para el diario The New York Times, publicada este martes.

Sin embargo, el ejercicio estadístico señala que solo el 41 por ciento de los votantes registrados en EU tiene una opinión favorable del magnate neoyorquino, mientras que la mayoría señala que cometió delitos federales graves y que su conducta después de las últimas elecciones llegó tan lejos que amenazó la democracia estadounidense.

Mientras que, según la misma encuesta, Biden tiene un índice de favorabilidad solo 2 puntos más alto que el de Trump. Pero a pesar de la mejora de la economía estadounidense, su índice de aprobación es solo del 39 por ciento, 2 puntos más que en la encuesta de la Universidad de Siena y del NYT, de octubre de 2022, publicada antes de las elecciones de mitad de periodo.

Asimismo, la encuesta indica que el 14 por ciento de los votantes que no respaldaron a Biden o Trump, consistían principalmente en personas que, aunque no se proporcionó como una opción en la encuesta, votarían por otra persona o simplemente no sufragarían si ellos fueran los candidatos. Dicho porcentaje conocía a los aspirantes y simplemente no querían que ninguno de los dos los representara.

La encuesta de la Universidad de Siena y del NYT sugiere que el electorado sigue profundamente dividido a lo largo de las zonas demográficas de las elecciones presidenciales de 2020, con Trump al mando de una amplia ventaja entre los votantes de raza blanca sin título universitario, mientras que Biden lidera con una ventaja entre los votantes no blancos y los graduados universitarios blancos.

Aunado a lo anterior, prevé una contienda un poco más reñida que hace cuatro años, aparentemente atribuido a los modestos avances de Trump entre los votantes hombres negros, hispanos y de bajos ingresos.

Por otra parte, dentro del Partido Republicano, según la misma encuesta, Trump tiene un 54 por ciento de los apoyos, sacando 37 puntos de ventaja al segundo clasificado, Ron DeSantis, quien obtiene un 17 por ciento.

Tras ellos, tres candidatos registran un 3 por ciento: Mike Pence, que fue vicepresidente de Trump; el Senador Tim Scott y la ex embajadora de Trump en la ONU, Nikki Haley, y muy atrás, con solo 2 por ciento, les siguen Chris Christie, ex Gobernador de Nueva Jersey; y el emprendedor Vivek Ramaswamy.

La encuesta de la Universidad de Siena para el NYT no muestra al resto de los candidatos -seis más- con un apoyo del 1 por ciento o inferior. Las primarias republicanas están especialmente concurridas en esta convocatoria, con 13 aspirantes.

Ni siquiera sumando los votos del resto de candidatos, si estos decidieran retirarse de la carrera interna, DeSantis podría imponerse a Trump en las primarias republicanas. El apoyo hacia el magnate neoyorquino aumenta considerablemente entre los votantes más conservadores del partido, dándole una ventaja de 50 puntos, 65 por ciento frente al 15 por ciento del Gobernador de Florida.

Además, DeSantis solo obtiene un 9 por ciento de apoyo entre los votantes de más de 65 años y un 13 por ciento entre los que no tienen título universitario. Otros sondeos recientes, como el de Morning Consult, actualizado el 25 de julio, dan a Trump una distancia aún mayor: el 59 por ciento de apoyos frente al 16 por ciento del gobernador de Florida; es decir, 43 puntos de diferencia. En el citado sondeo aparece en tercer lugar, con un 8 por ciento de intención de voto, Ramaswamy.

En la media de encuestas que proyecta la página web FiveThirtyEight, Trump obtenía, hasta el 31 de julio, el 52.6 por ciento de las preferencias dentro del Partido Republicano, por delante de DeSantis (15.6 por ciento) y Ramaswany (6.3 por ciento). En cuarto lugar aparece Pence, con el 4.3 por ciento.

Trump fue Presidente de Estados Unidos del 20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021, mientras que Biden ha sido Mandatario estadounidense desde esa fecha hasta la actualidad.