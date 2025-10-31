Internacional
|
Tradición

Trump y Melania celebran Halloween en la Casa Blanca

Uno de los accesos de la residencia oficial fue decorada con motivos de esta festividad en la que recibieron a decenas de niñas y niños
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
31/10/2025 21:24
31/10/2025 21:24

WASHINGTON._ El Presidente de Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania Trump celebraron Halloween en la Casa Blanca en la que recibieron a decenas de niñas y niños.

  • $!Trump y Melania celebran Halloween en la Casa Blanca
  • $!Trump y Melania celebran Halloween en la Casa Blanca

Uno de los accesos a la residencia oficial fue decorada con calabazas y motivos de esta celebración.

El encuentro se llevó a cabo un día antes de esta fiesta, pues Trump tenía una gira programada por Asia.

  • $!Trump y Melania celebran Halloween en la Casa Blanca
  • $!Trump y Melania celebran Halloween en la Casa Blanca

Y el Mandatario y su esposa recibieron a niñas y niños que acudieron disfrazados para recibir dulces.

Los Trump regalaron a los asistentes dulces, quienes recorrieron las instalaciones.

  • $!Trump y Melania celebran Halloween en la Casa Blanca
  • $!Trump y Melania celebran Halloween en la Casa Blanca

Esta recepción se ha estado llevando a cabo desde hace tres décadas y el Presidente de Estados Unidos y su esposa se encargan de convivir con los menores que asisten a este encuentro.

#Halloween
#Casa Blanca
#Primera dama
#Presidente de Estados Unidos
#Donald Trump
#Melania Trump
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube