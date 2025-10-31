$!Trump y Melania celebran Halloween en la Casa Blanca

WASHINGTON._ El Presidente de Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania Trump celebraron Halloween en la Casa Blanca en la que recibieron a decenas de niñas y niños.





Uno de los accesos a la residencia oficial fue decorada con calabazas y motivos de esta celebración. El encuentro se llevó a cabo un día antes de esta fiesta, pues Trump tenía una gira programada por Asia.





Y el Mandatario y su esposa recibieron a niñas y niños que acudieron disfrazados para recibir dulces. Los Trump regalaron a los asistentes dulces, quienes recorrieron las instalaciones.



