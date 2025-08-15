Trump y Putin se reúnen en Alaska para tratar tema de guerra en Ucrania

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una cumbre este 15 de agosto en la base militar estadounidense de Anchorage, en Alaska, para negociar un alto al fuego en la guerra de Ucrania.

Trump, luciendo su característica corbata roja, caminó por una alfombra roja y se quedó de pie esperando a Putin. Ambos hombres vestían trajes oscuros.

El Presidente de Estados Unidos aplaudió varias veces mientras esperaba que el Mandatario ruso caminara hacia él sobre la alfombra roja extendida.

Ambos se estrecharon las manos cordialmente y caminaron juntos por la alfombra roja entre los vítores de la gente presente en la pista. Mientras se dirigían a un templete, con la leyenda Alaska 2025, un bombardero furtivo B-2 pasó encima de los presidentes, escoltado por cuatro aviones caza, dos a cada lado.

Los dos presidentes se detuvieron para posar para una fotografía, sin responder preguntas de los periodistas.

”¿Dejarás de matar civiles?”, cuestionaron a Putin, quien hizo un gesto para justificar que no escuchó muy bien la pregunta.

Después, los líderes subieron al vehículo del Presidente estadounidense, un auto blindado conocido como “La Bestia”, y se marcharon.

Minutos más tarde, en una escena transmitida por agencias internacionales, se vio a Trump y Putin en una sala.

Trump estaba sentado al lado izquierdo de su homólogo ruso, frente a un fondo que decía “Buscando la paz” y “Alaska 2025”.

Los dos estuvieron acompañados por sus delegaciones. Los reporteros insistieron en los cuestionamientos, pero ninguno de los presidentes respondió.

”¿Por qué debería el Presidente Trump confiar ahora en su palabra?”, cuestionaron al mandatario de Rusia. Aparentemente, Putin gritó algo, sin que se escuchara claramente lo que dijo.

Trump estuvo acompañado por Marco Rubio, titular del Departamento de Estado, y el enviado especial Steve Witkoff.

Horas antes, el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia continuaba “matando” en Ucrania, a pesar de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, en la que ambos abordaron el tema de la guerra desatada por la invasión rusa, en 2022.

En su mensaje diario a la nación, Zelensky aseguró que a pesar de dicho encuentro no había “ninguna señal”, que indicara que Rusia tuviera la intención de detener su invasión en Ucrania.

”También continúan matando el día de las negociaciones” entre Trump y Putin, aseguró Zelensky, quien enfatizó que eso “dice mucho”.

El Kremlin dijo, el mismo día, que el encuentro entre Trump y Putin en Alaska para tratar el conflicto en Ucrania, podría durar “entre 6 y 7 horas” en total, incluyendo la reunión y una conferencia de prensa conjunta.

Según la televisión estatal rusa, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que los líderes se reunirían primero a solas, luego mantendrían negociaciones más amplias con sus delegaciones y finalmente darían una conferencia de prensa conjunta.