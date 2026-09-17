Trump y Sheinbaum abordan temas comerciales en llamada telefónica

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvieron este 17 de septiembre una llamada telefónica dedicada a temas comerciales, en la que una fuente anónima que conoció del intercambio describió la conversación como “más o menos” y señaló la introducción de nuevos asuntos a la mesa de discusión, según lo reportado por el medio estadounidense Politico.

El reporte, basado en dos fuentes anónimas con conocimiento de la llamada, indicó que la conversación estuvo dedicada a abordar un potencial acuerdo en torno a las diferencias comerciales derivadas de los aranceles punitivos impuestos por el Gobierno de Estados Unidos, en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

La Casa Blanca no confirmó oficialmente la llamada. La fuente anónima citada por Politico aseguró que ambos mandatarios introdujeron “nuevos temas” a las conversaciones comerciales, lo que habría generado cierta confusión en el proceso negociador.

En contraste, un funcionario estadounidense citado por el mismo medio calificó el contacto como “constructivo” y descartó un clima de tensión entre las partes.

Según un reporte del diario The Wall Street Journal, que también citó fuentes anónimas con conocimiento del tema, los equipos comerciales de Estados Unidos y México pospusieron hasta los días 28 y 29 de septiembre la siguiente ronda de conversaciones alrededor de la revisión del T-MEC, correspondiente a la cuarta mesa formal de negociación entre ambas delegaciones.

El contacto telefónico se inscribió en un proceso de revisión del acuerdo comercial regional que inició en septiembre de 2025 con consultas previas entre los tres países socios y actores del sector privado.