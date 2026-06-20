Tu rostro no es un dato cualquiera: los riesgos del reconocimiento facial

Imagina que caminas por una manifestación pacífica. No llevas cartel, no gritas consignas. Solo estás allí, ejerciendo tu derecho a expresar una opinión. Pero una cámara con reconocimiento facial te identifica, etiqueta tu rostro y lo guarda en una base de datos policial. Sin que lo sepas. Sin que hayas dado tu consentimiento. O aún peor, que no seas tú, pero te identifiquen a ti.

Esto no es una distopía de ciencia ficción. Ya está ocurriendo en numerosos países.

Y hoy, un experto en derechos humanos lanza una advertencia contundente: si no se regula con urgencia, el uso del reconocimiento facial por parte de fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia puede erosionar derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y la no discriminación.

Ben Saul**, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, presenta un nuevo documento de posición que examina cómo esta tecnología, capaz de identificar o verificar a una persona a partir de una imagen de su rostro, se está desplegando en contextos policiales y de seguridad nacional “sin marcos legales claros que garanticen su compatibilidad con los derechos humanos”.



Tres usos, un denominador común: la falta de control

El informe distingue tres modalidades principales de reconocimiento facial:

1. Verificación con consentimiento: cuando tú autorizas el uso de tu rostro para desbloquear un dispositivo o pasar un control fronterizo

2. Vigilancia en tiempo real: cámaras en espacios públicos que comparan rostros con bases de datos policiales al instante, sin aviso previo

3. Análisis retrospectivo: cuando las autoridades revisan grabaciones de protestas, redes sociales o circuitos cerrados para identificar personas después de un incidente

El denominador común, señala Saul, es la ausencia de regulación específica.

“En la mayoría de los países, no existe una ley parlamentaria que autorice explícitamente el uso de reconocimiento facial, establezca sus límites o prevea mecanismos de supervisión independiente”, explica el experto.

”La tecnología no es neutral. Cuando se usa sin supervisión, puede convertir espacios públicos en zonas de vigilancia permanente” asegura Ben Saul en el documento.



Cuando el algoritmo se equivoca, los que pagan son humanos

Uno de los riesgos más documentados es el sesgo algorítmico. Estudios independientes han demostrado que muchos sistemas de reconocimiento facial cometen más errores al identificar a mujeres, personas de piel oscura y jóvenes.

Un falso positivo no es solo un fallo técnico: puede traducirse en una detención injusta, una investigación infundada o la inclusión errónea en una lista de vigilancia.

Además, la fiabilidad de estos sistemas disminuye en condiciones del mundo real: mala iluminación, ángulos complicados, movimientos rápidos o el uso de mascarillas.

Y aunque algunas empresas prometen tecnología capaz de “reconocer emociones” a partir de expresiones faciales, el informe recuerda que no existe consenso científico que respalde tales afirmaciones. Inferir orientación política, creencias religiosas o estado emocional a partir de un rostro no solo es cuestionable: es peligroso.