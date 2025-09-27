Ucrania debe perseverar en la fe a pesar de la tragedia de la guerra: León XIV

Invocamos la intercesión de este nuevo beato para que conceda al querido pueblo ucraniano la capacidad de perseverar con fortaleza en la fe y en la esperanza a pesar de la tragedia de la guerra.

El Papa León XIV se refiere a Ucrania, devastada por la guerra durante tres años. Consternado por la pérdida de vidas humanas, seres queridos y lugares queridos, el Pontífice nos insta a mirar el ejemplo del P. Pedro Pablo Oros, de la Eparquía de Mukachevo, asesinado en 1953 por odio a la fe. Hoy, 27 de septiembre, será beatificado en Bilky.

Fiel a Dios

Antes de saludarlos en italiano, el Papa León recordó el contexto en el que el sacerdote trabajó por amor a Dios.

Cuando la Iglesia greco-católica fue proscrita, permaneció fiel al Sucesor de Pedro y continuó valientemente ejerciendo su ministerio clandestinamente, consciente de los riesgos.

El rito de beatificación es presidido por el cardenal Grzegorz Ryś, arzobispo de Łódź, Polonia, y representante del Papa.

Peter Oros nació el 14 de julio de 1917 en el pueblo de Bir, Hungría, en una familia de Transcarpatia (Ucrania), territorio adonde su padre, Iván, sacerdote greco-católico, había sido enviado para ejercer su ministerio.

A los nueve años, su madre falleció y fue acogido por la familia de otro sacerdote greco-católico en Ucrania.

En 1942, fue ordenado sacerdote de la diócesis de Mukachevo. Ejerció su ministerio en una época en la que el régimen soviético intentaba reprimir a la Iglesia greco-católica.

Después de 1949, cuando se prohibieron las actividades pastorales y se cerraron todos los lugares de culto greco-católicos, operó en la clandestinidad.

El 27 de agosto de 1953, fue asesinado por un agente del servicio secreto en el pueblo de Zarichchia, delante de sus fieles.

El 5 de agosto de 2022, el Papa Francisco firmó el decreto que reconoce el martirio del sacerdote.