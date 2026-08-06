Ucrania: nuevos ataques dejan decenas de civiles muertos y heridos

Una nueva ola de ataques rusos en Ucrania ha causado más de una docena de muertes y más de 50 heridos, además de daños en viviendas e infraestructura esencial. El coordinador humanitario de las Naciones Unidas en Ucrania, Matthias Schmale, condenó la escalada y advirtió que agosto comenzó con dos ataques nocturnos de gran escala de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, después del mes más mortífero para los civiles desde abril de 2022.

Los ataques afectaron zonas densamente pobladas de la región y la ciudad de Kyiv, donde continúan las labores de búsqueda y rescate mientras los trabajadores humanitarios prestan asistencia a las personas afectadas. La violencia también ha dejado a más familias devastadas, desplazadas o intentando reconstruir sus vidas.

Ataques en distintas partes del país

La escalada no se ha limitado a Kyiv. Ataques aéreos y con drones también alcanzaron Kramatorsk, Kherson y Zaporizhzhia, donde decenas de residentes murieron o resultaron heridos, incluidos niños. Los ataques también provocaron daños en viviendas, escuelas, vehículos de transporte público, sistemas de abastecimiento de agua y almacenes humanitarios, afectando servicios e infraestructura de los que depende la población civil.

Schmale recordó que el derecho internacional humanitario exige que los actores militares tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los civiles y la infraestructura civil. “Los civiles de toda Ucrania deberían poder vivir, trabajar y criar a sus hijos sin temor a nuevos ataques”, afirmó.

Los suministros humanitarios tampoco escapan de los ataques

Los daños también han alcanzado instalaciones utilizadas para almacenar asistencia. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) recordó que los bienes y suministros humanitarios no son un objetivo, después de que un ataque con drones dañara un almacén de Save the Children en Ucrania.

Nadie resultó herido en ese incidente, pero suministros esenciales destinados a los niños sufrieron daños. La organización se encontraba evaluando las pérdidas tras el ataque. “Los niños continúan pagando el precio de esta guerra”, afirmó Sonia Khush, directora de Save the Children en Ucrania.

La continuidad de los ataques está dejando a más familias devastadas, desplazadas o tratando de reconstruir sus vidas, mientras los equipos de emergencia y las organizaciones humanitarias continúan prestando asistencia a la población afectada.