La Embajada de Ucrania en México calificó al Presidente ruso, Vladímir Putin, como “un criminal de guerra”, además de que confió en que el Gobierno de México cumpliría con una orden internacional de detención, emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra, en caso de que decidiera asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como Presidenta, prevista para el 1 de octubre.

A través de un comunicado, la sede diplomática ucraniana reconoció el hecho que el Gobierno de México invitó a representantes de todos los países con quien sostiene relaciones.

“Asimismo, agradecemos la cordial invitación extendida al Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy”, indicó.

“Igualmente esperamos que el Gobierno de México es conocedor del hecho que Vladimir Putin es un criminal de guerra, el cual sostiene una orden de arresto bajo sospecha de secuestro y el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia, emitida por la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción México reconoce”, insistió la Embajada de Ucrania.

“Este vergonzoso crimen será una de las numerosas razones por las cuales Putin, junto con el resto de la cúpula político-militar de Rusia algún día tendrán que enfrentar la justicia al haber lanzado una invasión a gran escala de Ucrania, sancionado el bombardeo, fusilamiento, torturas, violaciones y saqueo del pueblo ucraniano”.

“En tanto, confiamos en que el Gobierno mexicano cumpliría en todo caso con la orden internacional de detención entregando al susodicho al órgano judicial de las Naciones Unidas en La Haya”, finalizó.

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, invitó a su toma de posesión a Vladímir Putin, Presidente de la Federación de Rusia desde 2012, y anteriormente desde 2000 hasta 2008.

Ello a pesar de que el 17 de marzo de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas, emitió una orden de detención contra Putin, en relación con presuntos crímenes de guerra relativos a la deportación y el “traslado ilegal” de niños de la Ucrania ocupada.

“Hace unas semanas se recibió una nota oficial de la Cancillería de México, en la que se informó que la parte rusa fue invitada a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y se está considerando el tema de la participación de la delegación rusa”, dijo el agregado de prensa de la Embajada de Rusia en México, Andrei Zemsky, a la agencia rusa Sputnik.

“La invitación a Rusia para participar en la toma de posesión de Sheinbaum fue enviada al presidente Putin [...] El presidente ruso decidirá si participa él mismo en la ceremonia o designa a otro funcionario de alto rango para que lo haga en su nombre”, señaló la Embajada de México en Rusia, citada por el diario ruso Izvestia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó, el 6 de agosto pasado, a la agencia británica Reuters, que el Gobierno de México envió notas diplomáticas a 208 naciones del mundo con las que mantenía relaciones y a 34 titulares de organismos internacionales de las que era miembro, para participar en la ceremonia de toma de posesión de Sheinbaum Pardo.

El 31 de julio, Claudia Sheinbaum adelantó, en conferencia de prensa, que habían enviado invitaciones a titulares de los poderes ejecutivos federales, “prácticamente a todo el mundo”, para su juramentación como Presidenta de México, con excepción de Ecuador y Perú, ello por la confrontación diplomática que habían tenido con el Gobierno mexicano.

“En concordancia con nuestro protocolo diplomático, el Gobierno de México remitió notas diplomáticas a todas las naciones del mundo con las que mantiene relaciones para participar en la toma de posesión de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para la administración 2024-2030”, expuso el equipo de la virtual Mandataria nacional electa.

La noche del 6 de agosto, entrevistada al salir de su casa de transición, a pregunta expresa, la virtual Presidenta de la República electa señaló que la invitación en el caso de Rusia no tenía nada de particular.

“Doctora ¿acerca de la invitación que se hizo a Vladimir Putin para venir a su toma de posesión?”, le preguntó un reportero. “Ah, no, pues es que el próximo Secretario de Relaciones Exteriores [Juan Ramón de la Fuente Ramírez] invitó a todos los países con los que México tiene relaciones, con los que no tiene, pues no se invitó. Fue una invitación general, una nota diplomática que le llaman”, respondió Sheinbaum Pardo.

“¿Y ha habido respuesta ya?”, insistió el periodista. “No, todavía no hay respuesta, pero es una invitación general que se hizo a todos los países donde México tiene relaciones, nada en particular”, reiteró la virtual presidenta de la República mexicana electa.

El 7 de agosto, Sheinbaum Pardo comentó que las invitaciones a diversos mandatarios eran solo acciones protocolarias.

“No, no hay confirmación y es algo que normalmente se hace y es la política exterior de México”, dijo.

Por su parte, De la Fuente Ramírez, próximo titular de la SRE, explicó que estas invitaciones eran “notas diplomáticas” para anunciar que en México habría un cambio de titular de la Presidencia de la República.

“Se trata de una práctica protocolaria que consiste fundamentalmente en que se envía una nota diplomática a todos los países con los que México tiene relaciones sin hacer exclusiones. Una vez que se envía esta nota diplomática, hay una reacción por parte de los países y entonces ahí ya se empieza a ver en más detalle quién va a venir como responsable o como jefe de esa misión al evento”, detalló el próximo Canciller.

De la Fuente Ramírez señaló que también se hizo porque había una “gran expectativa” respecto a la toma de protesta de Sheinbaum Pardo, ya que dijo que el día de las elecciones presidenciales, llevadas a cabo el 2 de junio, periódicos internacionales celebraron el triunfo de la virtual mandataria mexicana electa.

“La verdad es que los grandes titulares de los periódicos de los medios en todo el mundo celebraron algunos con mucho entusiasmo y otros quizá con asombro, pero todos celebraron el triunfo arrollador que tuvo la doctora Sheinbaum”, mencionó el próximo titular de la Cancillería mexicana.

De la Fuente Ramírez abundó que aún no sabían qué mandatarios mundiales vendrían a México, pero señaló que tenían una gran expectativa de que asistieran “un buen número de mandatarias a la toma de posesión y tenemos que ir viendo cada país decide a quién manda”.