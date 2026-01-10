Un escándalo en la Iglesia cuando las víctimas de abusos no son acogidas: León XIV

No era un tema específico del Consistorio extraordinario, celebrado el 7 y 8 de enero en el Vaticano, y sin embargo el Papa quiso mencionar ante los aproximadamente 170 cardenales, electores y no electores, provenientes de todos los continentes, un problema que “hoy sigue siendo verdaderamente una herida en la vida de la Iglesia en muchos lugares”, es decir, “la crisis” generada por los abusos sexuales. Un tema denunciado en varias ocasiones por el Papa estadounidense en estos meses de pontificado. También en el Consistorio —centrado completamente en los temas de sinodalidad y misión, votados por mayoría por los cardenales— León XIV no quiso omitir un guiño a esta plaga en la Iglesia. Lo hizo en el discurso conclusivo de los dos días de trabajo, cuyo texto íntegro se publicó hoy, 10 de enero en italiano.

“El abuso mismo causa una herida profunda que quizá dura toda la vida; pero muchas veces el escándalo en la Iglesia se produce porque la puerta ha estado cerrada y las víctimas no han sido acogidas, acompañadas con la cercanía de auténticos pastores”, afirmó el Papa en su intervención en el Aula Pablo VI. Como testimonio de su denuncia está el testimonio de una víctima con la que pudo hablar recientemente: “Me dijo que, para ella, lo más doloroso era precisamente que ningún obispo quería escucharla. Y por eso, también ahí: la escucha es profundamente importante”, subrayó el Papa León.

Próximos encuentros

La escucha, tema querido por el Papa, es también una necesidad entre el Sucesor de Pedro y el Colegio Cardenalicio. Por esto, León XIV pidió a los cardenales continuar el camino del Consistorio para profundizar el conocimiento mutuo, fortalecer el diálogo e implementar la sinodalidad. Luego anunció que “continuarán los encuentros” en el futuro, “pero quizás de más días, una vez al año: tres o cuatro días, como algún grupo ha sugerido. Un primer día de reflexión, oración y encuentro, luego dos o tres días de trabajo”.

Mientras tanto, para este año programó una segunda sesión para finales de junio, cerca de la Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo. “Quisiera sugerir que, para este año, hagamos una segunda vez dos días”, dijo, alentando también a los cardenales que “tienen dificultades por motivos económicos” a pedir ayuda: “Hablen. Y pienso que yo también, nosotros también, podemos vivir un poco de solidaridad unos con otros, y habrá maneras, con personas generosas que ayudarán”.

Enviar por escrito propuestas y evaluaciones

“El diálogo está destinado a continuar”, aseguró el Papa. En este sentido, pidió a los cardenales “transmitir por escrito” sus evaluaciones sobre los cuatro temas propuestos —además de sinodalidad y misión, también la liturgia y la constitución Praedicate Evangelium—, así como evaluaciones sobre el Cónclave “en su conjunto” y sobre la “relación de los cardenales con el Santo Padre y con la Curia Romana”. “Yo también —prometió— me reservaré leer con calma informes y mensajes personales y luego, más adelante, darles un feedback, una respuesta y continuar el diálogo”.

Agradecido a los presentes y cercano a los ausentes

En su intervención final, el Papa hizo un balance positivo de esta primera experiencia de colegialidad que, señaló, “está íntimamente conectada con lo que vivimos en el Cónclave”, antes del cual, en las congregaciones generales, muchos cardenales habían expresado “el deseo de conocernos y de poder dar su contribución y apoyo”. El Cónclave representó así “un momento privilegiado para expresar la misión de la Iglesia y hacerlo juntos, en comunión”. León se dijo “profundamente agradecido” por la presencia y participación de los cardenales, “todas orientadas a apoyarme en mi servicio como sucesor de Pedro”. En particular, expresó gratitud a los más ancianos que hicieron el esfuerzo de venir: “Su testimonio es realmente valioso”. Al mismo tiempo, manifestó cercanía a los cardenales de diversas partes del mundo que no pudieron asistir por diferentes razones: “¡Estamos con ustedes y los sentimos cercanos!”. “Personalmente —añadió— he sentido una profunda comunión y sintonía con todos ustedes y entre tantos intervenciones”.

La importancia de la formación

Refiriéndose a los puntos surgidos durante los trabajos, en particular los de los 20 grupos divididos por idioma, el Papa León destacó la cuestión de la importancia de la formación. La “formación de todos” —en seminarios, de sacerdotes, obispos, laicos colaboradores— que “debe estar arraigada en la vida ordinaria y concreta de la Iglesia local, de las parroquias y de muchos otros lugares significativos donde se encuentran las personas, en particular aquellas que sufren”. Es difícil, en poco tiempo, profundizar un tema de este tipo; por eso, es necesario que el trabajo ordinario sea “ocasión de formación y crecimiento para quienes trabajamos, a todos los niveles, desde lo parroquial hasta la Curia Romana”. Un ejemplo son las visitas pastorales y todos los organismos de participación “a revitalizar”.

El servicio de la Curia

En particular, el Papa mencionó el trabajo de los Dicasterios en el espíritu de Praedicate Evangelium, con su servicio al Papa y a las Iglesias particulares. La Praedicate Evangelium —constitución apostólica publicada en octubre de 2022, con la cual Francisco reformó la Curia romana— pone de relieve la necesidad de “armonizar mejor” el servicio de la Curia con el camino de evangelización. En esta perspectiva, León XIV aseguró su compromiso de ofrecer a los cardenales y a toda la Iglesia “una estructura de relaciones y de servicio, capaz de apoyar y sostener a ustedes y a las Iglesias locales, para afrontar juntos con mayor pertinencia e incisividad los desafíos actuales de la misión”.

“Todo esto —prosiguió— está conectado con el camino de implementación del Sínodo, que continúa y tendrá un hito fundamental en la Asamblea eclesial programada para 2028”. “Les animo a ser fermento de este camino” para la misión de la Iglesia y al servicio de la proclamación del Evangelio.

Apoyo a quienes sufren guerras y violencias

Al concluir su discurso, el Papa exhortó a transmitir esperanza al mundo de hoy: “No estamos reunidos aquí sordos a la realidad de la pobreza, del sufrimiento, de la guerra, de la violencia que aflige a tantas, tantas Iglesias locales. Y aquí, con ellos en nuestros corazones, queremos decir también que estamos cerca de ellos. Muchos de ustedes vienen de países donde viven con este sufrimiento de violencia y guerra”. De este camino de esperanza hay que hacerse cargo también ante los jóvenes. La esperanza, es decir, vivida en el Jubileo recién concluido: “Hemos cerrado la Puerta Santa, pero recordemos: ¡la puerta de Cristo y de su amor permanece siempre abierta!”.